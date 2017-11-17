Санкт-Петербург, 17 ноября, 2017, 19:41 — ИА Регнум. Посетители аквапарка и торгово-развлекательного комплекса «Питерлэнд» в Приморском районе Санкт-Петербурга экстренно эвакуированы. Об этом сегодня, 17 ноября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ТРК.

Andrew Zorin Аквапарк «Питерлэнд»

«Аквапарк был закрыт, и люди были эвакуированы», — сказали в пресс-службе «Питерлэнда».

Очевидцы сообщают, что из-за большого числа отдыхающих началось столпотворение. Разумеется, многим пришлось выйти на ноябрьскую улицу, не успев принять душ и даже высушиться. Представители аквапарка заверили, что людям будут компенсированы причиненные неудобства.

Как сообщало ИА REGNUM, с утра 17 ноября начались эвакуации в десятках петербургских школ. Родители пишут в соцсетях, что на адреса электронной почты в школах пришли некие письма с угрозами. Подчеркивается, что дети, особенно начальных классов, были очень напуганы, многие плакали. Особенно мам и пап возмущает, что в некоторых случаях детей выгоняли на улицу без верхней одежды и в легкой сменной обуви.

«Моя дочь была не очень рада, когда позвонила и сказала, что их в сменке на улицу выгнали и продержали больше часа», — отметил один из обеспокоенных родителей.

Читайте также: При эвакуации школ Петербурга испуганные дети оказались на улице без одежды

Также люди были выведены сегодня из учебных заведений и общежитий, в частности, из здания Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), Санкт-Петербургского государственного института культуры, Университета имени Лесгафта, Академии управления городской средой градостроительства и печати (АУГСГИП), Медицинского колледжа на улице Чекистов, Академии художеств, Института телевидения, бизнеса и дизайна и других вузов.

«Нас в общагу не пускают уже восьмой час! Все кинологов ждем, целая очередь! А люди — кто в чем вышел, так как всех просто пинками выгоняли, кто после душа, кто в домашнем! И вот все сидят под окнами», — описал происходящее один из студентов РАНХиГС.

Он сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что людей запустили в здание лишь несколько минут назад, хотя обещали, что проверка продлится не более двух часов. В итоге на улице мерзли сотни студентов.

Днем стало известно об эвакуации множества торгово-развлекательных центров и вузов города. В настоящее время большинство из них начинают открывать.

Кроме того, очевидцы сообщали об эвакуации автовокзала на Обводном канале и здания Большого драматического театра на набережной реки Фонтанки.

«Путин приехал, вот и звонки пошли», — рассуждают петербуржцы о возможных причинах очередной волны анонимных сообщений о «заминировании».

Читайте также: Путин посетит международный культурный форум в Санкт-Петербурге

Напомним, наибольшее число эвакуаций в связи с анонимными сообщениями о заминировании происходило 9 октября. В этот день людям пришлось экстренно покинуть 114 объектов в Петербурге и Ленобласти. Впоследствии эвакуации повторялись в октябре и ноябре. Однако ни в одном из случаев опасных предметов или веществ обнаружено не было.