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Путин посетит международный культурный форум в Санкт-Петербурге

Культура

Также президент встретится с деятелями российской культуры

Путин посетит международный культурный форум в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Международный культурный форум в Петербурге

Москва, 17 ноября 2017, 07:15 — REGNUM  Сегодня, 17 ноября, президент РФ Владимир Путин посетит Санкт-Петербург, сообщается на сайте Кремля.

Во время поездки президент встретится с деятелями культуры и проведёт совещание по вопросам поддержки талантливой молодёжи в сфере искусства.

Мероприятия пройдут в здании новой сцены Мариинского театра.

Также запланирована также встреча с членами попечительского совета Мариинского театра.

В ходе совещания будут обсуждаться вопросы о развитии деятельности театра и его филиалов, подведены итоги Года Стравинского, а также проекты, связанные с празднованием 200-летнего юбилея М. Петипа в 2018 году.

Позже глава государства примет участие в работе VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге 16 ноября открылся VI Международный культурный форум. В 2017 году в событии участвуют 79 стран, включая Японию и Казахстан. Форум продлится до 19 ноября.

Справка ИА REGNUM :

Санкт-Петербургский международный культурный форум— уникальное культурное событие мирового уровня, дискуссионная площадка, ежегодно притягивающая несколько тысяч экспертов в области культуры со всего мира: звёзд драматического театра, оперы и балета, выдающихся режиссёров и музыкантов, общественных деятелей, представителей власти и бизнеса, академического сообщества.

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