Москва, 17 ноября, 2017, 12:28 — ИА Регнум. За минувшие пять лет Российская Федерация подписала соглашения о военном сотрудничестве с 26 иностранными государствами. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев во время конференции.

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«За отчетный период соглашения о военном сотрудничестве подписаны с 26 иностранными государствами», — заявил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 г. Российская Федерация заключила ряд соглашений с мировыми странами о военно-техническом сотрудничестве. Так, 24 октября соглашение было подписано между РФ и Филиппинами, а 25 октября — между РФ и Катаром.

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