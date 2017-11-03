Россия и Узбекистан подписали ряд соглашений о сотрудничестве

Ташкент, 3 ноября 2017, 15:32 — REGNUM Торгово-экономические связи между Россией и Узбекистаном стали более весомыми, и они развиваются по восходящей, сообщил 2 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе переговоров с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, об этом 2 ноября сообщается на сайте российского правительства.
В ходе визита в Ташкент российской правительственной делегации между двумя странами был подписан ряд соглашений о сотрудничестве, которые оговаривают как рамочное сотрудничество в конкретных сферах, так и вполне предметное, относящееся к реализации конкретных проектов.
- Соглашение между Федеральной службой по труду и занятости РФ и Агентством по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана об обмене информацией;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и торговли России и министерством внешней торговли Узбекистана в области лесопромышленного комплекса;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и торговли РФ и министерством внешней торговли Узбекистана в области технологий переработки отходов производства;
- Меморандум о взаимопонимании между Госкорпорацией «Росатом» и Академией наук Узбекистана о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях;
- Контракт на производство и поставку топлива для исследовательского реактора ВВР-СМ между АО «ТВЭЛ» и Институтом ядерной физики Академии наук Узбекистана;
- Соглашение о создании российско-узбекского центра структурного финансирования;
- Соглашение о работе на долговых рынках капитала между АО «Газпромбанк» и АО «Узбекнефтегаз»;
- Соглашение между АО «Газпромбанк» и Национальным банком внешнеэкономической деятельности Узбекистана об открытии кредитной линии на цели финансирования инвестиционных проектов в Узбекистане;
- Рамочное соглашение «О финансировании инвестиционного проекта «Строительство нефтеперерабатывающего комплекса в Джизакской области» в Республике Узбекистан»;
- Соглашение по организации финансирования проекта «Производство синтетического жидкого топлива на базе очищенного метана Шуртанского ГХК» в Узбекистане;
- Соглашение о сотрудничестве и установлении кредитного лимита между Группой «Российский экспортный центр» и АКБ «Узпромстройбанк»;
- Соглашение между АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» и АО «Узстройматериалы»;
- Договор сотрудничества между ПАО «КАМАЗ» и АО «Узавтосаноат».
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Глава российского правительства отметил, что связи между двумя странами развиваются по всем направлениям, включая сельское хозяйство, производство и поставку продуктов питания, сельхозпродукции, промышленную кооперацию и военно-техническое сотрудничество.
«За последние полгода Узбекистан посетило около 20 российских делегаций высокого уровня. Всё это — в развитие большого визита президента Узбекистана, который состоялся в апреле текущего года», — сказал Медведев.
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В заключение он сообщил, что подписанные документы станут основой для усиления экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества между Россией и Узбекистаном.
Ранее пресс-служба правительства Узбекистана сообщила, что республика намерена сотрудничать с США в аграрной сфере и для этих целей были подписаны меморандумы между рядом узбекистанских и американских организаций.
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