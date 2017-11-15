Россия начала поставлять Ираку танки Т-90С

Москва, , 18:38 — REGNUM Россия приступила к реализации контракта на поставку основных боевых танков Т-90С в Ирак, сообщила 15 ноября пресс-служба российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Такое заявление представитель ФСВТС сделал на выставке Dubai Airshow 2017. Из него следует, что корпорация «Уралвагонзавод» реализует контракт с Ираком в полном соответствии с ранее оговоренным графиком.

Уточняется, что в 2017 году корпорация планирует реализовать два контракта с иностранными заказчиками. Первый из них заключен с Ираком и подразумевает поставку 64 танков Т-90С и Т-90СК.

По второму контракту Уралвагонзавод должен произвести 73 основных боевых танка Т-90С и Т-90СК для Вьетнама.

Справка ИА REGNUM : Т-90С — экспортный вариант основного российского боевого танка Т-90. Главным отличием экспортных боевых машин является отсутствие на башне танка прожекторов ОТШУ «Штора», вместо которых установлены дополнительные блоки динамической защиты. Т-90СК — командирский вариант танка Т-90С, с дополнительным оборудованием связи и навигации.

Как сообщало ИА REGNUM, российская авиастроительная корпорация РСК «МиГ» 14 ноября заявила о разработке ударных и разведывательных беспилотников трех категорий массой от одной до 15 тонн.

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