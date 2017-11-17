Минск, 17 ноября, 2017, 11:03 — ИА Регнум. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который придет на смену действующему с середины 2010 года документу, регулирующему деятельность Таможенного союза. Закон был опубликован сегодня, 17 ноября, на национальном интернет-портале республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Международные договоры подлежат ратификации в форме закона, что прописано в белорусском законодательстве.

Изначально планировалось, что новый Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу 1 июля 2017 года. Однако сроки были сорваны, так как в начале года Лукашенко отказался подписывать документ, в частности из-за спора с Россией по поводу энергоносителей, который продолжался весь 2016 год. В апреле, когда Москве и Минску, наконец, удалось разрешить конфликт, белорусский президент изменил свою позицию о новой Таможенном кодексе ЕАЭС.

Теперь документ должен вступить в силу 1 января 2018 года, поскольку, как ранее сообщили в пресс-службе ЕАЭС, ратификацию договора стороны завершать до конца этого года. В России и Белоруссии нижние и верхние палаты законодательных органов ратифицировали новый Таможенный кодекс. Причем в РФ реализация ратификации договора не обходится без внесения изменений в законодательство страны в сфере технического регулирования, регулирования внешнеторговой деятельности и в законы о промышленной политике и экспортном контроле. Так, правки вносятся в сумме в 48 федеральным законов, а также в пять указов президента и 43 постановления правительства.

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В Армении Конституционный суд одобрил кодекс, теперь он проходить ратификацию в Национальном собрании. В Казахстане нижняя палата парламента утвердила документ. Верховный совет Киргизии в настоящее время рассматривает новый Таможенный кодекс. Гражданам, хозяйствующим субъектам, государственным органам стран Союза уже порекомендовали готовиться к работе в новых условиях, заранее ориентировать свою работу на новый Таможенный кодекс ЕАЭС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект Таможенного кодекса отражает актуальную стадию евразийской интеграции, а принятие этого документа — большой шаг вперед. Кодекс решает системную задачу кодификации таможенного законодательства, здесь также прописаны прогрессивные и полезные нормы по электронному оформлению, уполномоченным экономическим операторам, а также «единому окну» при совершении таможенных операций. Например, в отличие от действующего таможенного законодательства новый Таможенный кодекс является комплексным кодифицированным международным договором, при разработке которого учли все прошлые соглашения по таможенному регулированию, изменили порядок операций и отвели большую роль информационным технологиям.

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