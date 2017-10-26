Госдума ратифицировала договор о создании Таможенного кодекса ЕАЭС

Москва, , 11:21 — REGNUM Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Госдума ратифицировала на пленарном заседании 26 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Документ был подписан странами-членами ЕАЭС 11 апреля 2017 года и предполагает создание единого таможенного законодательства на территории союза.

«Кодекс содержит универсальные нормы, прямые и обязательные для применения на всей территории Евразийского таможенного союза без возможности регулирования на национальном уровне. Это одно из основных достоинств нового Таможенного кодекса, все страны ЕАЭС должны работать по новым правилам», — заявил в ходе пленарного заседания замминистра финансов РФ Илья Трунин.

Так, в частности, единый Таможенный кодекс прописывает единый таможенный процесс, а также общее для всех стран ЕАЭС декларирование, методы определения стоимости товаров, виды платежей и таможенных процедур, а также полномочия и взаимодействие таможенных органов. Кодекс также прописывает правила перемещения гражданами товаров, которые были куплены за пределами союза.

«Предусматривается существенное изменение порядка регулирования в сфере таможенного дела, в частности, правил выпуска товаров, условий наделения лиц правом выступать в качестве декларантов, таможенных представителей, уполномоченных экономических операторов, правил применения таможенных пошлин, налогов в зависимости от таможенных процедур», — отмечают в правительстве.

Кроме того, согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, все таможенные процедуры должны быть переведены в электронный формат, а декларирование — стать электронным. Как отмечают в правительстве, это позволит существенно упростить таможенный оборот и исключить воздействие на него человеческого фактора.

«Кроме того, существенно сокращаются сроки таможенного оформления — есть возможность выпустить товар в срок, не превышающий четыре часа с момента регистрации», — отметил Трунин.

Для реализации договора потребуется внести изменения в законодательство РФ в сфере технического регулирования, регулирования внешнеторговой деятельности, а также в законы о промышленной политике и экспортном контроле. В общей сложности, РФ будет необходимо внести поправки в 48 федеральных законов, 43 постановления правительства и пять указов президента РФ. По словам Трунина, эти инициативы уже разработаны.

Помимо этого, отметил замминистра, сегодня также весьма актуальна проблема, связанная с транзитом через территорию РФ в другие страны ЕАЭС товаров санкционный группы, ввоз которых никак не запрещен на территорию других стран союза. Регулирование этого вопроса сегодня обсуждается в правительстве РФ.

«Приняты определенные подходы о том, чтобы использовать массу современных технических средств, которые бы не допустили оборот продукции, которая запрещена на территории нашей страны. Эти нормы, когда и если будут приняты, они будут закрепляться уже нашим законом, который позволяет запрещать оборот этих товаров полностью, останавливать транспортные средства, которые могут их привозить, а впоследствии их уничтожать», — объяснил Трунин.