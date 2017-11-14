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Новый Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 января 2018 года

Экономика

Переносов даты вступления в силу больше не будет

Новый Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 января 2018 года
Иллюстрация: Kremlin.ru
Лидеры стран-участниц ЕАЭС

Москва, 14 ноября 2017, 21:21 — REGNUM  Ратификация договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза будет завершена до конца 2017 года. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

В Российской Федерации и и Белоруссии Таможенный кодекс ЕАЭС уже принят и ратифицирован нижнеми и верхними палата законодательных органов власти. Мажилис Казахстана также утвердил этот документ. В Армении Таможенный кодекс одобрен Конституционным судом и проходит процедуру ратификации в Национальном собрании. В Киргизии Таможенный кодекс находится на рассмотрении в в республиканском Верховном совете.

После окончательной ратификации всеми заинтересованными сторонами, Таможенный кодекс ЕАЭС придет на смену действующему с середины 2010 года Таможенному кодексу Таможенного союза.

Отмечается, что новое таможенного законодательство ЕАЭС разработано с учетом современного уровня развития электронных технологий. Кроме того, снимаются некоторые административные барьеры.

Очередного переноса даты вступления нового Таможенного кодекса в силу не будет — это произойдёт 1 января 2018 года. Гражданам и хозяйствующим субъектам, а также государственным органам стран Союза рекомендуется готовиться к работе в новых условиях, заблаговременно ориентируясь на новый Таможенный кодекс ЕАЭС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый Таможенный кодекс ЕАЭС должен был вступить в силу с 1 июля 2017 года. Однако этого не произошло, так как президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался подписывать Таможенный кодекс ЕАЭС ещё в начале 2017 года.

Но Дукашенко изменил свое мнение после того, как смог урегулировать нефтегазовый спор с Россией в апреле 2017 года.

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

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