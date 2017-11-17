Чита, 17 ноября, 2017, 11:09 — ИА Регнум. Пограничники и таможенники не дали контрабандой вывезти из России в Китай 16 кг нефрита, сообщает 17 ноября пресс-служба Сибирского таможенного управления Федеральной таможенной службы России.

Нефрит

Пограничниками управления ФСБ России по Забайкальскому краю и таможенниками поста ЖДПП Забайкальск в ходе осмотра грузового поезда, который следовал из России в КНР с лесоматериалами, было обнаружено 40 минеральных камней, спрятанных в полостях хребтовых балок двух вагонов.

Читайте также: Мужчина попытался провезти в Польшу с Украины 12 кг камней

На камни уже была нанесена маркировка в виде иероглифов и цифр. Общий вес обнаруженных камней составил 16,4 кг. В настоящее время находка изъята и направлена на идентификационную и товароведческую экспертизу.

Читайте также: На Алтае пресекли контрабанду серной кислоты и солей ртути

Отмечается, что за осень 2017 года на данном таможенном посту «нефритовую» контрабанду задерживают уже во второй раз.

«В начале ноября было обнаружено более 28 кг нефрита, также в вагоне с лесоматериалами», — сообщает пресс-служба таможни.

Читайте также: Псевдосыры, фальшивые сертификаты: какие товары поставляет Белоруссия в РФ

Напомним, философы Китая считали, что у нефрита есть пять основных достоинств, олицетворяющих шесть душевных качеств: мягкий блеск — милосердие, твёрдость — умеренность и справедливость, полупрозрачность — честность, чистота — мудрость, а его изменяемость, по мнению философов, олицетворяет мужество.

Старинная китайская пословица напоминает: «Золото имеет цену, нефрит же бесценен».