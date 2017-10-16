На Алтае пресекли контрабанду серной кислоты и солей ртути

Барнаул, , 09:44 — REGNUM Алтайские пограничники пресекли контрабанду ядовитых веществ через границу России на территорию Казахстана, сообщает 16 октября пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники региональной таможни и Алтайского линейного управления МВД в апреле 2017 года задержали 33-летнего жителя казахского Усть-Каменогорска, который пытался провести через границу в Казахстан около 200 граммов солей ртути.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда ядовитых веществ»), следователи установили и другие эпизоды преступной деятельности фигуранта.

Так, в период с 2015 по 2017 год, злоумышленник по фиктивным документам незаконно вывез через границу на территорию Казахстана порядка шести килограммов серной и соляной кислоты, а также солей ртути. Все эти ядовитые вещества участвуют в реакции, приводящей к образованию наркотических и психотропных средств.

«Кроме того, предприниматель обвиняется в контрабанде товаров, находящихся на экспортном контроле, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения», — добавили в ведомстве.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Злоумышленнику предъявлено обвинение по статьям «контрабанда ядовитых веществ» и «незаконный оборот ядовитых веществ с целью сбыта». Санкции статей предусматривают до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

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