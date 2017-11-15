Псевдосыры, фальшивые сетификаты: какие товары поставляет Белоруссия в РФ

Москва, , 15:36 — REGNUM Россельхознадзор принял дополнительные меры для пресечения попыток ввоза из Белоруссии на продовольственный рынок России запрещенных товаров под видом «белково-жирового полутвердого продукта». Как сообщили в пресс-службе российского надзорного ведомства 14 ноября, в результате проверок подозрения по поводу сомнительного происхождения товаров, поставляемых из Белоруссии, подтвердились.

Российское надзорное ведомство направило официальные письма специальным органам в Китай, Иран, Сан-Марино и Македонию с просьбой подтвердить, что из этих стран ранее произошли отгрузки продукции в адрес белорусской стороны. Специалисты четырех стран провели расследования, в результате которых выяснили, что их предприятия не изготавливали и не поставляли белково-жировую полутвердую продукцию на территорию Белоруссии.

Представители Россельхознадзора лично побывали на предприятиях Сан-Марино и Македонии. В результате на македонском LactalisMKDooelScopje заявили, что там не выдавали белорусской стороне сертификатов качества, под которыми продукция из республики шла в РФ. Образцы печатей на белорусских товарах и тех, что используются в Македонии, были различными. Здесь также используют не такие упаковки, в которых прибыл товар в Россию из Белоруссии. Более того, выяснилось, что на LactalisMKDooelScopje вовсе не производят продукцию, которая указана в белорусских декларациях. Македония поставляла в 2017 году белково-жировую продукцию только в Кувейт, Косово, Сербию и Черногорию.

Когда представители Россельхознадзора посетили СЕ SM 18 SanMarinoFormaggi в Сан-Марино, то установили, что здесь и вовсе с начала создания предприятия не выпустили еще ни одной партии пищевой продукции. То есть белково-жировая продукция, которую продавали на российский рынок белорусские поставщики, имеет неустановленное происхождение. В Россию эти товары поставлялись по фальсифицированным документам.

Поэтому те участники внешнеэкономической деятельности, которые покупают такие товары, автоматически становятся частью схемы, которая легализует небезопасный санкционный товар, подчеркнули в Россельхознадзоре.

Схема старая, а поставки новые

Напомним, что в 2014 году появился «белорусский продовольственный оффшор», через который на российский рынок стали поставлять огромные объемы контрабандной продукции. Белорусские предприятия продавали в РФ санкционные товары из ЕС. По заявлениям белорусской стороны, в данных схемах были задействованы и российские предприятия. В 2015 году из Белоруссии в Россию стало поставляться больше некачественной продукции с поддельными сертификатами. Несмотря на то, что Россельхознадзор не раз обращал на это внимание Минска и просил принять меры, спустя несколько лет мало что изменилось. В результате российский надзорный орган вынужден запрещать ввоз продукции различных белорусских предприятий, а официальный Минск называет такие обвинения надуманными.

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В октябре Россельхознадзор установил, что белорусские предприятия «Газ Венчуре», «Глобалкостом» и РУП «Белтаможсервис» поставляют молочные товары с Украины и из стран ЕС, которые запрещены в России в рамках ответных экономических мер. Поставки 150 тысяч тонн продукции осуществлялись под видом продукции из Ирана, Македонии, Китая и Сан-Марино, на которых действие эмбарго не распространяется. Причем такие товары продавали российских потребителям не как «белково-жировой полутвердый продукт», а как «сыр».

Россельхознадзор также установил, что в этой схеме участвовали российские компании. Соответствующие материалы отправили на проверку в Генеральную прокуратуру, ФСБ, МВД, налоговую и таможенную службу. Россельхознадзор уведомил белорусские министерство сельского хозяйства и промышленности о причастности компаний республики к мошеннической схеме поставок, а также обратился в адрес ФТС РФ с просьбой приостановить прием документов на указанные товары от компаний «Газ Венчуре», «Глобалкостом» и «Белтаможсервис».

Отметим также, что российское надзорное ведомство с 10 ноября запретило семи компаниям Белоруссии — СУП «Азотсервис», СПК им В. И. Кремко, «СОВ Агро-продукт», «Гедеон», ИП Мартыненко Ю. А., «Бренд Каприз», «Клецкий» — ввозить в Россию яблоки, грибы, томаты из-за срыва проверок на этих предприятиях. Также Россельхознадзор во время проверки поставок свинины из Белоруссии обнаружил очередные нарушения норм и требований РФ и Евразийского экономического союза за последние две недели. Поэтому с 15 ноября СООО «Верхний луг» (из-за обнаружения остатков линкомицина в сухой молочной сыворотке), а также ОАО «Беловежский» (остатки антибиотиков в охлажденной свинине) поставили на усиленный контроль и пригрозили им и вовсе запретить ввоз свинины из республики.

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