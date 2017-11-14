Мужчина попытался провезти в Польшу с Украины 12 кг камней

Киев, , 11:01 — REGNUM На Украине задержали гражданина, пытавшегося перевезти более 12 кг камней, напоминающих янтарь, сообщает 13 ноября пресс-служба волынского управления государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

Согласно сообщению, инцидент произошел в Волынской области Украины на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Ягодин» между Украиной и Польшей. Таможенники стали осматривать грузовое транспортное средство, которое везло по документам части и комплектующие из черных металлов, когда обнаружили контрабанду.

Читайте также: На Украине раскрыли ОПГ, посылавшую оружие в Россию под видом автозапчастей

Сотрудники ГФС при тщательном осмотре грузовике достали из сцепного устройства 480 пачек сигарет, общей стоимостью 12 тыс. гривен ($450), а также 12 носков, в которых содержалось более 12,047 кг камней желтого и коричневого цветов. По данным ГФС, камни напоминают янтарь, проводится экспертиза.

Читайте также: Украинец едва не провез в ЛНР 1,4 тыс. клинков для шпаг

Напомним, ранее с Украины в Луганскую Народную Республику (ЛНР) украинский гражданин пытался провезти 1,4 тыс. клинков для фехтовальных шпаг стоимостью порядка $1,5 тыс. Гражданина задержали сотрудники ГФС Украины на КПП «Станица Луганская».

Читайте ранее в этом сюжете: Гражданка Украины пыталась скрытно ввезти в Крым более двух млн рублей