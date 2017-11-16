Санкт-Петербург, 16 ноября, 2017, 22:10 — ИА Регнум. На Санкт-Петербургском культурном форуме витает ощущение размытости смыслов. Никто особенно не понимает, что объединяет всех этих людей в этом месте. В чем цель?

Дарья Драй ИА REGNUM Эрмитаж. Погружение в историю

И это еще по случаю юбилея 1917 года помогает спайка в виде революционной рифмы. Помогает, но не очень: как связаны культура и революция, тоже никто не может произнести — связь слишком широка и неочевидна для формулировок.

По-видимому, культура — это вообще слишком широко для форума и журналистских новостей. Вечные ценности пытаются свести в формат новостей, но получается так себе… На пленарном заседании каждый из пяти выступающих говорит о своем — непонятно о чем именно, непонятно почему именно сейчас, именно здесь. Непонятно, что связывает их между собой.

Читайте также: Минкультуры вновь опровергло наличие «черных списков» Культурного форума

Дарья Драй ИА REGNUM Международный культурный форум в Петербурге

В итоге форум распадается на индивидуальностей и частные дискуссии. К примеру, посреди вполне скучного разговора про книги и революцию («культура это хорошо», «культура лучше бескультурья», «книги сеют доброе и вечное») к микрофону вышел писатель Михаил Веллер и разразился громовой тирадой о том, что в будущем боты победят людей, человек без боя отдаст всё машине, гомосексуализм — одна из программ самоуничтожения человечества, посему всех, кто приближает такое светлое будущее, надо «давить». Потом Веллер закончил, и разговор вновь стал вегетарианским.

Нет у форума и никакой общей интонации. Возможно, ее и не может быть в мультиидеологическом (или, что то же самое, внеидеологическом) обществе. Пока в Главном штабе Эрмитажа говорили про то, как заставить молодежь читать при помощи новых форматов, в Институте истории искусств уединились граждане с православным самосознанием — и говорили про царя-страстотерпца и про то, нужно ли противостоять негативным тенденциям современного общества или же их следует игнорировать.

Дарья Драй ИА REGNUM Международный культурный форум в Петербурге

Подобное мероприятие, конечно, очень нуждается в хорошем информационном сопровождении. Журналистам для этого нужны информационные поводы. Добыть их оказалось не так просто. Первые лица культурного истеблишмента предложили не слишком много новых поводов, тем, смыслов. Вследствие этого — и не только этого — министра культуры Владимира Мединского снова и снова спрашивали про Константина Райкина и якобы существующие черные списки Культурного форума. Всем было неинтересно.

Читайте также: Минкульт ответил на обвинения Константина Райкина

В итоге журналисты искали среди гостей форума заведомо интересных людей, вроде Вячеслава Полунина, и задавали им вопросы, с форумом никак не связанные. Форум таким образом получился собранием людей разной степени интересности в одном пространстве. Хотя, возможно, ничем иным он быть и не может.

Зато с индивидуальностями всё в порядке. Поклонники Михаила Шемякина могут послушать его лекцию, те, кому нравятся книги Евгения Водолазкина, — задать ему вопросы. У любителей джаза и интересующихся инклюзивностью тоже есть пространство для своих тем. И то, что частные встречи получаются интереснее коллективных, совсем не удивляет.