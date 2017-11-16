Минкультуры вновь опровергло наличие «черных списков» Культурного форума

Санкт-Петербург, , 10:40 — REGNUM Министерство культуры России вновь опровергло наличие каких-либо списков «нежелательных» или «нецелесообразных» участников VI Санкт-Петербургского международного культурного форума, открывшегося сегодня, 16 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в СМИ несколько раз появлялись такие «черные списки», куда были включены, в частности, режиссер Александр Сокуров и писатель Борис Акунин. Утверждалось, что эти списки якобы составлялись руководителями Минкультуры на уровне замминистра. Последняя подобная информация появилась в СМИ накануне открытия Культурного форума.

«Нет, я не подтверждаю (эту информацию), — заявил заместитель министра культуры Александр Журавский в день открытия форума.

По его словам, министерство внимательно следило за скандальными публикациями.

«Должен сказать, что это не первая публикация, и каждый раз мы с большим интересом наблюдаем, как черный пиар добавляет популярность нашему форуму. Большинство из упомянутых там людей участвуют либо в мероприятиях форума, либо в мероприятиях Министерства культуры», — подчеркнул Журавский.

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Как сообщалось, в этом году в Культурном форуме участвуют 79 стран, зарегистрировались 34 тыс. участников.

VI Санкт-Петербургский международный культурный форум будет проходить с 16 по 18 ноября 2017 года. Главной площадкой Форума стал Главный штаб Государственного Эрмитажа, Деловая площадка разместится в Российском этнографическом музее. Почти все культурные учреждения Петербурга будут задействованы под мероприятия Форума.

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