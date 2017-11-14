Минкульт ответил на обвинения Аркадия Райкина

Москва, , 19:22 — REGNUM Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин дал слишком «эмоциональный комментарий» по итогам проверок, которые проходили в его театре. Такое мнение высказал заместитель министра культуры Российской Федерации Александр Журавский на пресс-брифинге.

«Мне кажется, это эмоциональный комментарий Райкина по итогам проверок правоохранительных органов. Это не основание для того, чтобы ходить и давать пресс-конференции», — ответил Журавский на просьбу прокомментировать заявление Райкина.

Он подчеркнул, что в Минкульте крайне удивлены заявлением Райкина о том, что ведомство якобы инициировало аж шесть прокурорских проверок в «Сатириконе». Журавский подчеркнул, что Минкульт не может оказывать влияние ни на какие контролирующие и правоохранительные органы.

При этом Журавский отметил, что Минкульт по сигналу Национального антикоррупционного комитета (НАК) осуществил две проверки театра «Сатирикон», в результате которых было обнаружено множество нарушений действующего законодательства, особенно в части наличия конфликта интересов со стороны руководства театра.

По словам Журавского, в ходе этих проверок выяснилось «достаточна много», при этом Минкульт совершенно не планировал эти данные предавать огласке.

«Однако Константин Аркадьевич настаивает, что причина проверок — некоторая месть со стороны руководства министерства, оставим это без комментариев», — сказал Журавский.

Однако Журавский подчеркнул, что Минкульт не может оставить без комментариев заявление Райкина о том, что ведомство якобы посягает на строительство театра.

«Никакого посягательства на строительство нет, потому что строительство не ведется, инвестиционный контракт, которому насчитывается уже 10 лет, к сожалению, не реализуется. При этом, как мы уже говорили, есть личная заинтересованность руководства театра, поскольку доли в этом инвестконтракте принадлежат двум руководителям театра», — пояснил Журавский.

Также Журавский рассказал, что в марте 2017 года в Минкульте состоялось заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и регулированию конфликта интересов, на котором рассматривались вопросы его наличия у руководства театра «Сатирикон».

На это заседание Райкин и директор театра «Сатрикион» Полянкин не явились, а прислали своего адвоката, к которому у чиновников возникло не меньше вопросов чем к тем, кто его прислал.

«Тем не менее, были приняты решения по поводу необходимости руководством театра устранить, урегулировать конфликт интересов, соблюдать в дальнейшем порядок сделок с заинтересованностью, что не делалось», — пояснил Журавский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, художественный руководитель театра «Сатрикикон» Аркадий Райкин фактически обвинил Минкульт в давлении на театр посредством «прокурорских проверок», которые якобы идут на протяжении всего последнего года.

Райкин утверждает, что в ходе этих проверок «ничего серьезного» обнаружено не было.

«Их причина — не желание навести порядок и дознаться до истины, а месть и наказание», — считает Райкин.

Мстит ему якобы министр культуры Владимир Мединский и мстит за его речь на съезде Союза театральных деятелей (СТД), произнесенную Райкиным в октябре 2016 года. В той речи Райкин обвинил государство в давлении на искусство, в том числе театра.