Москва, 16 ноября, 2017, 09:35 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отдал ряд поручений по разработке мер поддержки проблемных авиаперевозчиков. Соответствующее поручение дал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

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Минтрансу, Минфину и авиакомпании «Аэрофлот» поручено создать систему для того, чтобы вывозить пассажиров в случае остановки деятельности авиаперевозчиков.

Предлагается проработать варианты использования денежных средств компенсационного фонда, формируемого в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности авиаперевозчика.

Предложения по созданию системы по вывозке пассажиров разорившихся авиакомпаний и компенсационного фонда министерства и «Аэрофлот» должны предоставить в правительство РФ до 22 ноября 2017 года.

Минтрансу, Минэкономразвития РФ, Росавиации поручено разработать методики оценки финансово-экономического состояния авиакомпаний, обеспечивающие контроль и своевременное выявление рисков и угроз остановки деятельности авиакомпаний.

Кроме того, Минтрансу, Минкультуры и Минэкономразвития РФ поручено провести анализ правовой базы, регулирующей отношения авиаперевозчиков, туроператоров, пассажиров при организации и осуществлении чартерных воздушных перевозок.

Предложения по этому вопросу необходимо предоставить в правительство РФ до 8 декабря 2017 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, российская авиакомпания «ВИМ-Авиа» перестала выполнять рейсы с середины октября из-за серьёзных финансовых проблем. Перевозчик задолжал по кредитам более 10 млрд рублей, из них только аэропорту «Домодедово» более 500 млн за обслуживание самолётов.

Возбуждены уголовные дела о преднамеренном банкротстве авиакомпании и о мошенничестве в особо крупном размере, идёт следствие. По его версии, собственники и топ-менеджеры «ВИМ-Авиа» причинили компании ущерб на сумму примерно 4,7 млрд рублей, выводя её активы за рубеж в пользу аффилированных компаний.

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