Росавиация: На поддержку «ВИМ-Авиа» потрачено уже 600 млн рублей

Москва, , 18:18 — REGNUM «Аэрофлот» затратил уже около 600 млн рулей на урегулирование ситуации вокруг авиакомпании «ВИМ-Авиа». Об этом сообщил глава Росавиации Александр Нерадько, выступая 24 октября на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

«Общий объём затраченных средств сейчас составляет около 600 млн рублей», — сказал глава Росавиации.

По его словам, указанные средства были направлены на вывоз пассажиров, расчёты за аэропортовое обслуживание воздушных судов, операционную деятельность авиакомпании.

Напомним, компания «ВИМ-Авиа» в конце сентября объявила о прекращении чартерных рейсов по причине накопившихся долгов, из-за которых аэропорты отказались обслуживать самолёты перевозчика. Отмена рейсов «ВИМ-Авиа» затронула десятки тысяч туристов как в России, так и за рубежом.

В отношении должностных лиц авиакомпании было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Позднее вице-премьер Аркадий Дворкович утвердил директиву, в соответствии с которой «Аэрофлот» может выделить до 1,8 млрд рублей на поддержку «ВИМ-Авиа».

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