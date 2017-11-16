Сеул, 16 ноября, 2017, 08:26 — ИА Регнум. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) решением совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) признано несоответствующим международному кодексу, решение об этом опубликовано 15 ноября пресс-службой WADA.

Иван Шилов ИА REGNUM WADA

Заседание учредителей WADA проходило 15 ноября в столице Южной Кореи Сеуле.

«Совет утверждает рекомендацию независимого комитета. РУСАДА продолжает оставаться несоответствующей», — гласит вердикт, опубликованный пресс-службой в Twitter.

Кроме России, «несоответствующими» параметрам антидопингового международного кодекса признаны Экваториальная Гвинея, Кувейт и Маврикий.

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Ранее специальный комитет WADA по соответствию рекомендовал совету организации не восстанавливать российское антидопинговое агентство в его правах вплоть до полного выполнения «дорожной карты» устранения несоответствий.

Основными спорными моментами назывались признание Россией результатов расследования комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена и доступ допинг-офицеров в закрытые пункты проживания российских спортсменов.

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Напомним, доклад Макларена, на признании выводов которого настаивает Всемирное антидопинговое агентство, сообщает о существовании в РФ «государственной системы поддержки допинга». Россия настаивает на том, что сведения, приведенные в докладе, бездоказательны.

WADA также считает нерешенным вопрос допуска допинг-офицеров организации в закрытые города Российской Федерации, об этом сообщил 15 ноября министр спорта РФ Павел Колобков.

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