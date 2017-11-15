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Министр спорта РФ рассказал о новых претензиях WADA

Спорт

«Вопрос не решен»

Москва, 15 ноября 2017, 11:21 — REGNUM  Руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) считает вопрос допуска допинг-офицеров организации в закрытые города Российской Федерации нерешенным. Об этом, как передает «Р-Спорт», заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

По его словам, на данный момент в стране насчитывается более 20 закрытых городов, где проживает более двух десятков спортсменов.

«Это было очень сложно, но мы решили все вопросы, касающиеся допуска в эти города допинг-офицеров, — сказал Колобков. — (…) Но сегодня они снова нам сказали, что вопрос не решен, потому что где-то 45 минут допинг-офицер не мог попасть в город».

Как ранее передавало ИА REGNUM, доклад Ричарда Макларена, на признании которого настаивает WADA, сообщает о существовании в РФ «государственной системы поддержки допинга». В докладе также говорится, что якобы в РФ госорганы, спортивные федерации и отдельные спортсмены вовлечены в манипуляции с допинг-пробами.

На этом основании WADA приостановило членство РУСАДА в организации и объявило российское агентство несоответствующим её кодексу. Также была приостановлена работа Московской антидопинговой лаборатории.

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Допинговые скандалы

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