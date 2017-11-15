Глава Минспорта: «Для восстановления статуса РУСАДА сделано всё возможное»

Москва, , 12:35 — REGNUM Министр спорта России Павел Колобков заявил, что для восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сделано всё возможное. Об этом 15 ноября сообщает «Р-спорт».

"Мы реально сделали всё, что возможно, для восстановления статуса РУСАДА. Сейчас нашим коллегам надо оценить это и принять решение в соответствии с интересами всего спортивного движения. Мы же в любом случае продолжаем свою работу, чтобы навсегда очистить имя российского спорта», — сказал Колобков.

Отметим, что Колобков вместе с главой Олимпийского комитета России Александром Жуковым выступили на заседании исполкома WADA, где донесли позицию России по вопросу восстановления РУСАДА в правах.

«Мы рассказали, какая в России за последние несколько лет была проведена работа по антидопингу, рассказали о том расследовании, которое ведет СК РФ. Мы высказали свое отношение к докладу Макларена и высказанным там фактам. Нас внимательно слушали, но пока реакция WADA нам не очень понятна», — добавил Колобков.

Напомним, в ноябре 2015 года WADA объявило РУСАДА несоответствующей кодексу организации на основе обвинений в нарушениях антидопинговых правил. Вопрос о восстановлении статуса РУСАДА будет рассмотрен на заседании совета учредителей WADA в Сеуле 16 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что WADA не будет восстанавливать РУСАДА в правах.

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