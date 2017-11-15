Гарри Стайлс остановил концерт, чтобы найти среди зрителей свою учительницу
Манчестер, Великобритания, 17 июня, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Британский исполнитель Гарри Стайлс прервал своё выступление на стадионе Emirates Old Trafford в Манчестере (Великобритания), чтобы найти среди зрителей первую учительницу, миссис Вернон. Об этом 17 июня пишет Billboard.
Стайлс призвал 26 тыс. зрителей соблюдать тишину, чтобы он смог увидеть в толпе своего преподавателя. Спустя некоторое время он заметил миссис Вернон со сцены и высказался, прежде чем упал на колени: «Миссис Вернон! Как дела? Я слышал, вы уходите на пенсию. Я просто хотел бы поблагодарить вас за все те годы моего становления. Большое спасибо. Для меня очень много значит то, что вы сегодня здесь».
Ранее в Сети вышел трейлер фильма «Мой полицейский», в котором Гарри Стайлс исполнил одну из главных ролей. Премьера картины о любовном треугольнике запланирована на 4 ноября 2022 года.