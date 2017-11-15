Москва, 15 ноября, 2017, 13:34 — ИА Регнум. В Москве в рамках программы реновации предлагается сохранить 218 исторически ценных домов зданий. Такое решение приняла рабочая группа, в которую входят специалисты департамента культурного наследия, Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы, Общественной палаты города и представители общественной организации «Архнадзор», сообщается на портале мэра Москвы.

Кайсин Сергей ИА Красная весна Реновация — 2017

В список домов, представляющих историческую и архитектурную ценность, вошли нетиповые постройки, авторские здания и комплексы, без которых невозможно представить облик города.

«Эксперты тщательно исследовали каждый дом на предмет его исторической и архитектурной ценности. В итоге был сформирован список, в которых включили 241 здание. 218 из них предложено сохранить. Судьба 22 определится на стадии подготовки градостроительной документации», — пояснила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

Прежде всего речь идет о зданиях, построенных по нетиповым проектам, домах авторской архитектуры и градоформирующих комплексах построек или отдельных сооружениях.

В частности, планируется сохранить знаменитые «сталинки» на улице Руставели и двухэтажный дом 63/1 на Изумрудной улице.

Исторически ценным признан ансамбль жилых домов на Дмитровском шоссе (дом 125, корпус 2; дом 127, корпус 2; дом 129, корпус 2).

Архитектурным достоянием города являются и конструктивистские поселки. Это Дангауэровка (Дангауэровская слобода — жилой микрорайон в районе Лефортово, построенный как соцгородок в 1928—1932 годах), поселки Буденовский и Усачевский в центре города, а также поселок Хавско-Шаболовский на юге Москвы.

Также решено сохранить решено такие образцы авторской архитектуры, как дом 24 на 6-й Парковой улице и дом 128/9 на Первомайской, фасады которых украшены неповторимым декором.

Список домов, вошедших в программу реновации, но которые планируется сохранить, направлен мэру Москвы Сергею Собянину для принятия решения.

Исторически ценные жилые дома расселят по программе реновации, но сносить не будут. Жителям предоставят новые квартиры, а здания отреставрируют.

По словам Княжевской, в них могут разместиться детские сады, дома культуры, спортивные и медицинские центры, или жители этих могут предложить свои варианты.

Читайте также: Реновация в Москве: 5 исторически ценных домов сохранят

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее Москомархитектура предложила сохранить пять жилых домов, подлежащих сносу по программе реновации в Москве. Это дома, построенные в 1908, 1926, 1930, 1951 и 1955 годах.

Напомним, программа реновации жилья в Москве принята 1 августа 2017 года, первоначально в нее вошли 5144 дома. Позднее в программу включили 37 домов и исключили четыре. По данным на 9 ноября 2017 года, реновация охватывает 5177 жилых домов.

Читайте также: Квартиры по реновации будут в 1,3 раза больше старых