Квартиры по реновации будут в 1,3 раза больше старых

Москва, , 15:12 — REGNUM Те москвичи, чьи дома участвуют в программе реновации, получат новые квартиры по размеру в 1,3 раза больше, чем в сносимых домах. Об этом сегодня, 9 ноября, заявил заместитель председателя Москомархитектуры Александр Ильин, сообщается на сайте Стройкомплекса.

Ильин пояснил: «Коэффициент переселения составит 1,3. То есть на один квадратный метр в старой квартире переселенцы получат 1,3 кв. метра в новом жилье».

В настоящее время разрабатываются планировки кварталов. Высотность застройки будет определяться индивидуально для каждого квартала, отметил он.

В новых кварталах по программе реновации жилья будут выделены специальные площадки под пешеходные зоны, обустроят пешеходные переходы и специальные места для парковки автомобилей.

Проезды автотранспорта на территорию квартала для временной парковки (погрузка/выгрузка) будут расположены через каждые 150−200 метров.

«Проекты новых кварталов предполагают также концепцию «двор без машин», когда парковки располагаются по внешнему периметру квартала, а внутри его расположены зеленые зоны, детские и игровые площадки», — отметил зампред Москомархитектуры.

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Как сообщало ИА REGNUM, Москомархитектуры предложило исключить из программы реновации пять домов, представляющие историческую ценность. То есть дома будут в ней участвовать, но просто жителей переселят, а дома сохранят в рамках реализации программы реновации. Это дома, построенные в 1908, 1926, 1930, 1951 и 1955 годах.

Напомним, программа реновации жилья в Москве принята 1 августа 2017 года, первоначально в нее вошли 5144 дома. Позднее в программу включили 37 домов и исключили четыре. По данным на 9 ноября 2017 года реновация охватывает 5177 жилых домов.

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