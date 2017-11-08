Из реновации в Москве могут исключить 5 исторически ценных домов

Москва, , 13:53 — REGNUM Из утвержденного списка домов, подлежащих сносу по программе реновации в Москве, могут быть исключены пять жилых домов, представляющие историческую ценность, сообщили в Москомархитектуре.

«Экспертами рабочей группы тщательно изучен каждый дом. Из 37 домов, вошедших в программу реновации, предлагается сохранить пять домов, которые представляют историко-архитектурную и градостроительную ценность», — пояснила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

В частности, планируется сохранить здание бывшего старообрядческого собора, расположенное по адресу ул. Марксистская, д. 9, стр 3, здание постройки 1908 года.

Также Москомархитектура намерена сохранить дома по ул. 5-я Парковая, д. 32 (часть трехэтажного ансамбля 1951 г. постройки), ул. Большая Почтовая, д. 18/20, корп. 9а (конструктивистский пос. Буденовский 1955 г. постройки), ул. Большая Почтовая, д. 18/20, корп. 10 (1926 г. постройки), ул. Большая почтовая, д. 18/20, корп. 11 (1930 г. постройки).

Княжевская пояснила, эти дома предлагается исключить из списка сноса и отреставрировать. При этом жители домов переедут в новые комфортные квартиры.

Перечень домов, вошедших в программу реновации, но планируемых к сохранению, направлен мэру Москвы Сергею Собянину на рассмотрение и для принятия решения.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы утвердили окончательный список домов, попадающих пол программу реновации, 3 октября 2017 года. В программу дополнительно включено 37 домов и исключено четыре дома. Таким образом, количество домов подлежащих реновации составляет 5177.

Напомним, выделено 210 стартовых площадках проекта реновации. Согласно материалам мэрии, меньше всего начальных площадок располагается в Новой Москве и Зеленограде. Больше всего стартовых площадок планируется возвести на юго-западе Москвы.

Власти Москвы обещают, что срок эксплуатации новых домов, построенных по программе реновации, составит 100 лет.

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