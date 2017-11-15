Москва, 15 ноября, 2017, 11:32 — ИА Регнум. Книгу «о хорошей жизни» намерен написать бывший министр экономического развития (МЭР) России Алексей Улюкаев, который сейчас обвиняется в получении взятки в размере $2 млн. Об этом бывший чиновник заявил журналистам до начала заседания Замоскворецкого суда Москвы, передает собственный корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

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Журналисты поинтересовались у Улюкаева, сколько книг он уже прочитал, на что тот предположил, что, «может, 50… на глазок», а на вопрос о планах написать собственную книгу заявил, что уже пишет ее.

«Пишу (книгу) в полный рост. О жизни, о хорошей жизни», — сообщил экс-министр.

Напомним, Улюкаев был задержан в Москве в ночь на 14 ноября 2016 года. Его обвиняют в вымогательстве у представителей «Роснефти» взятки в размере $2 млн за выдачу заключения, позволившего «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти».

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На предыдущем заседании один из свидетелей по делу, первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер сообщил, что Улюкаев не обращался к нему с предложениями об изменении позиции по поводу приватизации компании «Башнефть».

Также в суде ожидается участие главы «Роснефти» Игоря Сечина. Он проходит по делу в качестве свидетеля. Накануне суд повторно направил ему повестку.