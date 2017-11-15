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Сечина вновь вызвали в суд над Улюкаевым: трансляция из зала суда

Политика

Очередное заседание по делу Улюкаева

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Сечина вновь вызвали в суд над Улюкаевым: трансляция из зала суда
Алексей Улюкаев

Москва, 15 ноября 2017, 11:49 — REGNUM  

09:49

15 ноября в Замоскворецком суде Москвы состоится очередное заседание по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Суд повторно направил повестки главе «Роснефти» Игорю Сечину и сотруднику ФСБ Александру Калиниченко, которые не явились на заседание в прошлый раз.

13 ноября в суд в качестве свидетелей защиты вызвали замдиректора департамента корпоративного управления Минэкономразвития Ивана Безменова и замминистра энергетики Алексея Текслера.

ИА REGNUM начинает онлайн-трансляцию из зала суда.

09:51

В прошлый раз Игорь Сечин не явился в зал суда, поскольку находился в Сочи, где состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

09:51

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09:52

При этом суд не смог доставить повестку Сечину по месту работы в «Роснефть» — как заявила судья, сотрудники компании её не приняли. Также Сечину отправили повестку по факсу. На этот раз суд её отправил «электронными средствами связи».

09:52

Аналогично в суд не явился и оперуполномоченный ФСБ Александр Калиниченко, принимавший решение о производстве следственного эксперимента по даче взятки Улюкаеву — он также находился в командировке.

09:53
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Замоскворецкий суд Москвы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Замоскворецкий суд Москвы

В суде снова ажиотаж, как и в прошлый раз. Утром у входа в здание выстроилась длинная очередь — многие предусмотрительно попытались приехать намного раньше. Но мест в зале вновь хватило далеко не всем журналистам.

09:55

Сегодня, кстати, исполнился ровно год с того момента, как был уволен со своей должности экс-министр экономики Алексей Улюкаев.

10:00

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10:17

Гособвинители и адвокаты на месте. Улюкаева также уже доставили в суд.

10:18

«Вы ожидаете, что сегодня приедет Сечин?» — спросили журналисты Улюкаева.

10:18

«А вы?», — спросил в ответ он.

10:18

«Вроде, он в Москве уже…», — добавили журналисты.

10:18

«Ну да…», — отметил Улюкаев.

10:19

В этот раз экс-министр поприветствовал присутствующих уже без огонька. Хотя грустным его не назовёшь.

10:19

«Сколько вы уже книг прочитали?» — спросили Улюкаева журналисты.

10:20

«Не считал… Может, 50… На глазок», — ответил он.

10:20

«Свою книгу писать не начали?», — опять расспрашивают журналисты.

10:20

«Что значит начал?», — ответил Улюкаев.

Он уточнил, что пишет «о хорошей жизни».

10:23

Улюкаев удивился, где прокуроры. Гособвинители пока ещё в зал суда не вошли — ждут дальше по коридору, когда придёт судья.

10:27

Пришла судья Семёнова. Заседание начинается.

10:29

Приставы уже успели сделать замечание одному журналисту за телефон. Сегодня снова строже наблюдают.

10:32

Поступило письмо в суд о том, что Калиниченко на два месяца в командировке.

10:33

Что же касается Сечина, которому повестку отправляли и факсом, и электронной почтой, и «Почтой России», то, получается, снова его не будет.

Письмо от «Почты России» уже доставлено для Сечина и «дожидается адресата», указала судья.

Но заседание продолжается. Защита ходатайствует.

10:35

Квеидзе говорит, что адвокаты обратились к экспертам СОДЕКС с просьбой проанализировать записи, представленные обвинением.

10:35

Следствием было отказано в проведении повторной экспертизы — несмотря на то, что, как полагает защита, выводы о расшифровке были искажены, фразы вырваны из контекста.

10:36

Экспертиза, таким образом, не может являться доказательством обвинения.

10:36

«Есть неопровержимые основания сомневаться в проведенной психолого-лингвистической экспертизе», — заявила Квеидзе.

10:36

Защита обвиняет следствие в подмене выводов экспертов.

10:36

В расшифровке Южного экспертного центра есть упоминание индийского Гоа, хотя в экспертизе ФСБ его нет.

10:39

Экспертизу, проведённую со стороны защиты, следствие проигнорировало.

10:40

«Рассматриваем предоставляемую защитой экспертизу как равноценную», — заявила адвокат.

10:40

Она передала заключение, которое только что зачитала, прокурорам.

10:40

Проводил экспертизу адвокатам профессор кафедры судебных экспертиз МГЮА.

10:42

Бурковская: «Права защиты были нарушены. Следствием не может быть отказано в ходатайстве защиты в приобщении материалов и назначении дополнительной экспертизы».

10:42

Эксперт, который это сделал, единственный автор в РФ, который является автором многих используемых в расшифровке методик, указала Бурковская.

10:43

Специалист авторитетный, поэтому оснований отказывать нет, настаивают адвокаты.

10:43

Прокуроры возражать против ходатайства не стали. Филипчук уточнил, что оценку документу дадут дальше (речь о заявлении на проведении дополнительной экспертизы).

10:43

Квеидзе: «Просим пригласить эксперта, который сделал заключение, для дачи показаний».

10:43

На сегодня, правда, указанный эксперт занята.

10:45

Прокурор Непорожный: «Если сторона защиты обеспечит явку Голяшиной, безусловно, мы не возражаем».

Прокуроры однако указывают, что заключение указанного специалиста не изучали, поэтому пока что не ясно, о чём её спрашивать.

10:45

Гриднев: «В связи с неявкой Калининченко и Сечина просим дать паузу на 5−7 минут, чтобы определить дальнейший порядок предоставления доказательств».

10:46

Перерыв.

10:49

Среди других претензий к доказательствам гособвинения адвокаты указали, что некоторые данные психолингвистической и фоноскопической экспертизы противоречат друг другу. Кроме того, в одном из документов подпись проставлена задним числом.

10:52

Ходатайство защиты будет рассмотрено уже по факту явки указанного свидетеля — эксперта Голяшиной. Её вызовут свидетелем, после чего уже будет рассмотрено приобщение к делу повторной экспертизы.

10:55

Прокуроры внимательно изучают переданные им адвокатом Квеидзе документы. Пока идёт перерыв.

10:59

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10:59

Гриднев заявил, что 20 ноября придёт эксперт в качестве свидетеля.

11:00

Заседание продолжается.

Гриднев: «Просим суд отложить дело до понедельника и отправить Сечину и Калининченко повестки с учётом того, что их вызывают не только защита, но и сторона обвинения».

11:00

Судья ответила, что Калининченко находится за пределами Москвы.

Гриднев: «Ну что ж, будем ждать».

11:01

Бурковская напомнила, что есть возможность допрашивать свидетелей по видеоконференции.

11:01

Непорожный отметил, что 10 минут хватило для изучения материалов дела, предоставленных защитой, и прокуроры уже готовы к допросу.

11:01

«Не содержит ничего значительного, что требовало разбора и анализа», — заявил Филипчук.

11:02

«Специалист вышел за пределы представленных ему полномочий», — указал Филипчук.

Он считает, что заключение составлено экспертом защиты неправильно.

Судья Семёнова также спросила, готов ли Улюкаев сегодня дать показания сам. Он ответил, что будет готов к этому только «после исследования судом всех материалов дела».

11:04

Каштанова считает, что запрет на общение с неопределённым круглом лиц, наложенный на Улюкаева, мешает вызвать врачей.

«Состояние Алексея Валентиновича резко ухудшилось», — говорит она.

Из-за того, что экс-министр находится в стрессовом состоянии.

11:04

У Улюкаева ряд хронических заболеваний. Кроме того, проблемы с глазами — с сетчаткой.

11:05

Критическая потеря веса, нарушение координации наблюдается у Улюкаева, указывает Каштанова.

11:06

Улюкаеву могут оказать только первичную помощь, доступа же к профессиональному оборудованию и медработникам в настоящее время у подозреваемого нет.

«В связи со стрессовым характером дела состояние Улюкаева ухудшилось, согласно заключению офтальмолога, есть подозрение на разрыв сетчатки. Может быть подозрение на диабет, также есть ряд хронических заболеваний», — заявила адвокат Каштанова.

11:06

До задержания Улюкаев также неоднократно проходил медицинские исследования, подчёркивает Каштанова — всё зафиксировано в истории болезни пациента.

11:06

Требуется медицинский осмотр — защита просит у судьи разрешения на проведение диагностических процедур.

11:07

Филипчук «не очень понял, что требует сторона защиты».

Судья уточнила, что 17 ноября просят Улюкаева посетить врачей.

11:07

Филипчук подчёркивает, что рассматривать это заявление как ходатайство не следует — его можно разрешить и в несудебном порядке.

11:08

Судья: «Отложение рассмотрения дела удовлетворено».

11:09

По поводу посещения врачей Семёнова согласилась с прокурорами. Разрешение нужно получить вне рамок судебного процесса.

11:10

К офтальмологу Улюкаев пойдёт, помимо общей диагностики.

Общий осмотр связан с хроническими заболеваниями, из-за которых он потерял вес.

11:12

Напомним, что запрет на общение со всеми, кроме близких родственников, действует для Улюкаева до 27 января.

11:12

Помимо всего прочего, у Улюкаева проблема с зубным мостом. Помощь стоматолога тоже требуется.

11:15

Бурковская считает, что эксперты вышли за пределы своей компетенции и провели ряд заключений, которые не могли исследовать. При лингвистическом исследовании полностью исключён контекст ряда слов, добавила она при общении с журналистами. Выводы не научно обоснованные, а сугубо предположительные.

11:17

Калиниченко и Сечин теперь обязаны явиться в суд 22 ноября.

Суд отправит Сечину повестку в третий раз.

11:26

Защита, в частности, попросила судью разрешить посетить Улюкаеву под присмотром приставов Европейский медицинский центр.

11:33

Прокуроры, кстати, отметили, что медицинские документы они не изучали, поэтому привлечение их в контексте ходатайства защиты является нарушением. Но суд в любом случае решил, что принятие решения по этому вопросу выходит за рамки самого уголовного процесса.

11:42

Таким образом, в итоге судья постановила повторно направить повестки Сечину и Калининченко, но отказала в удовлетворении ходатайства о медосмотре непосредственно в рамках уголовного процесса, поскольку посещение медцентра должно быть одобрено на отдельном заседании. Следующее заседание состоится 22 ноября в 10:00.

Что же касается позиции защиты на представленные обвинением доказательства, то адвокат Бурковская подчеркнула, что при проведении психолого-лингвистической экспертизы эксперт ФСБ вышел за пределы своих полномочий, самостоятельно произведя расшифровку записи, хотя это уже является отдельной фоноскопической экспертизой, за которую ответственны другие специалисты.

11:43

Кроме того, в экспертизе обвинения смешаны показания психолога и лингвиста, что затрудняет анализ материалов защитой, пояснила журналистам адвокат Бурковская.

11:47

Что же касается невыясненного контекста слов, то, в частности, например, претензия эксперта со стороны защиты касается слово «объём». Имеется в виду эпизод, когда Сечин говорил Улюкаеву про то, что «собрали объём» — многие трактовали это как указание на взятку, также добавила Бурковская.

11:49

Трансляция ИА REGNUM завершена.

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Дело Улюкаева

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