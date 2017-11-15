Сечина вновь вызвали в суд над Улюкаевым: трансляция из зала суда

Москва, 15 ноября 2017, 11:49 — REGNUM
15 ноября в Замоскворецком суде Москвы состоится очередное заседание по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Суд повторно направил повестки главе «Роснефти» Игорю Сечину и сотруднику ФСБ Александру Калиниченко, которые не явились на заседание в прошлый раз.
13 ноября в суд в качестве свидетелей защиты вызвали замдиректора департамента корпоративного управления Минэкономразвития Ивана Безменова и замминистра энергетики Алексея Текслера.
ИА REGNUM начинает онлайн-трансляцию из зала суда.
В прошлый раз Игорь Сечин не явился в зал суда, поскольку находился в Сочи, где состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
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При этом суд не смог доставить повестку Сечину по месту работы в «Роснефть» — как заявила судья, сотрудники компании её не приняли. Также Сечину отправили повестку по факсу. На этот раз суд её отправил «электронными средствами связи».
Аналогично в суд не явился и оперуполномоченный ФСБ Александр Калиниченко, принимавший решение о производстве следственного эксперимента по даче взятки Улюкаеву — он также находился в командировке.
В суде снова ажиотаж, как и в прошлый раз. Утром у входа в здание выстроилась длинная очередь — многие предусмотрительно попытались приехать намного раньше. Но мест в зале вновь хватило далеко не всем журналистам.
Сегодня, кстати, исполнился ровно год с того момента, как был уволен со своей должности экс-министр экономики Алексей Улюкаев.
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Гособвинители и адвокаты на месте. Улюкаева также уже доставили в суд.
«Вы ожидаете, что сегодня приедет Сечин?» — спросили журналисты Улюкаева.
«А вы?», — спросил в ответ он.
«Вроде, он в Москве уже…», — добавили журналисты.
«Ну да…», — отметил Улюкаев.
В этот раз экс-министр поприветствовал присутствующих уже без огонька. Хотя грустным его не назовёшь.
«Сколько вы уже книг прочитали?» — спросили Улюкаева журналисты.
«Не считал… Может, 50… На глазок», — ответил он.
«Свою книгу писать не начали?», — опять расспрашивают журналисты.
«Что значит начал?», — ответил Улюкаев.
Он уточнил, что пишет «о хорошей жизни».
Улюкаев удивился, где прокуроры. Гособвинители пока ещё в зал суда не вошли — ждут дальше по коридору, когда придёт судья.
Пришла судья Семёнова. Заседание начинается.
Приставы уже успели сделать замечание одному журналисту за телефон. Сегодня снова строже наблюдают.
Что же касается Сечина, которому повестку отправляли и факсом, и электронной почтой, и «Почтой России», то, получается, снова его не будет.
Письмо от «Почты России» уже доставлено для Сечина и «дожидается адресата», указала судья.
Но заседание продолжается. Защита ходатайствует.
Квеидзе говорит, что адвокаты обратились к экспертам СОДЕКС с просьбой проанализировать записи, представленные обвинением.
Следствием было отказано в проведении повторной экспертизы — несмотря на то, что, как полагает защита, выводы о расшифровке были искажены, фразы вырваны из контекста.
Экспертиза, таким образом, не может являться доказательством обвинения.
«Есть неопровержимые основания сомневаться в проведенной психолого-лингвистической экспертизе», — заявила Квеидзе.
Защита обвиняет следствие в подмене выводов экспертов.
В расшифровке Южного экспертного центра есть упоминание индийского Гоа, хотя в экспертизе ФСБ его нет.
Экспертизу, проведённую со стороны защиты, следствие проигнорировало.
«Рассматриваем предоставляемую защитой экспертизу как равноценную», — заявила адвокат.
Она передала заключение, которое только что зачитала, прокурорам.
Проводил экспертизу адвокатам профессор кафедры судебных экспертиз МГЮА.
Бурковская: «Права защиты были нарушены. Следствием не может быть отказано в ходатайстве защиты в приобщении материалов и назначении дополнительной экспертизы».
Эксперт, который это сделал, единственный автор в РФ, который является автором многих используемых в расшифровке методик, указала Бурковская.
Специалист авторитетный, поэтому оснований отказывать нет, настаивают адвокаты.
Прокуроры возражать против ходатайства не стали. Филипчук уточнил, что оценку документу дадут дальше (речь о заявлении на проведении дополнительной экспертизы).
Квеидзе: «Просим пригласить эксперта, который сделал заключение, для дачи показаний».
На сегодня, правда, указанный эксперт занята.
Прокурор Непорожный: «Если сторона защиты обеспечит явку Голяшиной, безусловно, мы не возражаем».
Прокуроры однако указывают, что заключение указанного специалиста не изучали, поэтому пока что не ясно, о чём её спрашивать.
Гриднев: «В связи с неявкой Калининченко и Сечина просим дать паузу на 5−7 минут, чтобы определить дальнейший порядок предоставления доказательств».
Перерыв.
Среди других претензий к доказательствам гособвинения адвокаты указали, что некоторые данные психолингвистической и фоноскопической экспертизы противоречат друг другу. Кроме того, в одном из документов подпись проставлена задним числом.
Ходатайство защиты будет рассмотрено уже по факту явки указанного свидетеля — эксперта Голяшиной. Её вызовут свидетелем, после чего уже будет рассмотрено приобщение к делу повторной экспертизы.
Прокуроры внимательно изучают переданные им адвокатом Квеидзе документы. Пока идёт перерыв.
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А вот так в августе начинался суд над экс-министром: В Москве начался суд над Алексеем Улюкаевым
Гриднев заявил, что 20 ноября придёт эксперт в качестве свидетеля.
Заседание продолжается.
Гриднев: «Просим суд отложить дело до понедельника и отправить Сечину и Калининченко повестки с учётом того, что их вызывают не только защита, но и сторона обвинения».
Судья ответила, что Калининченко находится за пределами Москвы.
Гриднев: «Ну что ж, будем ждать».
Бурковская напомнила, что есть возможность допрашивать свидетелей по видеоконференции.
Непорожный отметил, что 10 минут хватило для изучения материалов дела, предоставленных защитой, и прокуроры уже готовы к допросу.
«Не содержит ничего значительного, что требовало разбора и анализа», — заявил Филипчук.
«Специалист вышел за пределы представленных ему полномочий», — указал Филипчук.
Он считает, что заключение составлено экспертом защиты неправильно.
Судья Семёнова также спросила, готов ли Улюкаев сегодня дать показания сам. Он ответил, что будет готов к этому только «после исследования судом всех материалов дела».
Каштанова считает, что запрет на общение с неопределённым круглом лиц, наложенный на Улюкаева, мешает вызвать врачей.
«Состояние Алексея Валентиновича резко ухудшилось», — говорит она.
Из-за того, что экс-министр находится в стрессовом состоянии.
У Улюкаева ряд хронических заболеваний. Кроме того, проблемы с глазами — с сетчаткой.
Критическая потеря веса, нарушение координации наблюдается у Улюкаева, указывает Каштанова.
Улюкаеву могут оказать только первичную помощь, доступа же к профессиональному оборудованию и медработникам в настоящее время у подозреваемого нет.
«В связи со стрессовым характером дела состояние Улюкаева ухудшилось, согласно заключению офтальмолога, есть подозрение на разрыв сетчатки. Может быть подозрение на диабет, также есть ряд хронических заболеваний», — заявила адвокат Каштанова.
До задержания Улюкаев также неоднократно проходил медицинские исследования, подчёркивает Каштанова — всё зафиксировано в истории болезни пациента.
Требуется медицинский осмотр — защита просит у судьи разрешения на проведение диагностических процедур.
Филипчук «не очень понял, что требует сторона защиты».
Судья уточнила, что 17 ноября просят Улюкаева посетить врачей.
Филипчук подчёркивает, что рассматривать это заявление как ходатайство не следует — его можно разрешить и в несудебном порядке.
Судья: «Отложение рассмотрения дела удовлетворено».
По поводу посещения врачей Семёнова согласилась с прокурорами. Разрешение нужно получить вне рамок судебного процесса.
К офтальмологу Улюкаев пойдёт, помимо общей диагностики.
Общий осмотр связан с хроническими заболеваниями, из-за которых он потерял вес.
Напомним, что запрет на общение со всеми, кроме близких родственников, действует для Улюкаева до 27 января.
Помимо всего прочего, у Улюкаева проблема с зубным мостом. Помощь стоматолога тоже требуется.
Бурковская считает, что эксперты вышли за пределы своей компетенции и провели ряд заключений, которые не могли исследовать. При лингвистическом исследовании полностью исключён контекст ряда слов, добавила она при общении с журналистами. Выводы не научно обоснованные, а сугубо предположительные.
Калиниченко и Сечин теперь обязаны явиться в суд 22 ноября.
Суд отправит Сечину повестку в третий раз.
Защита, в частности, попросила судью разрешить посетить Улюкаеву под присмотром приставов Европейский медицинский центр.
Прокуроры, кстати, отметили, что медицинские документы они не изучали, поэтому привлечение их в контексте ходатайства защиты является нарушением. Но суд в любом случае решил, что принятие решения по этому вопросу выходит за рамки самого уголовного процесса.
Таким образом, в итоге судья постановила повторно направить повестки Сечину и Калининченко, но отказала в удовлетворении ходатайства о медосмотре непосредственно в рамках уголовного процесса, поскольку посещение медцентра должно быть одобрено на отдельном заседании. Следующее заседание состоится 22 ноября в 10:00.
Что же касается позиции защиты на представленные обвинением доказательства, то адвокат Бурковская подчеркнула, что при проведении психолого-лингвистической экспертизы эксперт ФСБ вышел за пределы своих полномочий, самостоятельно произведя расшифровку записи, хотя это уже является отдельной фоноскопической экспертизой, за которую ответственны другие специалисты.
Кроме того, в экспертизе обвинения смешаны показания психолога и лингвиста, что затрудняет анализ материалов защитой, пояснила журналистам адвокат Бурковская.
Что же касается невыясненного контекста слов, то, в частности, например, претензия эксперта со стороны защиты касается слово «объём». Имеется в виду эпизод, когда Сечин говорил Улюкаеву про то, что «собрали объём» — многие трактовали это как указание на взятку, также добавила Бурковская.
Трансляция ИА REGNUM завершена.