Алексей Улюкаев

09:49 15 ноября в Замоскворецком суде Москвы состоится очередное заседание по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Суд повторно направил повестки главе «Роснефти» Игорю Сечину и сотруднику ФСБ Александру Калиниченко, которые не явились на заседание в прошлый раз. 13 ноября в суд в качестве свидетелей защиты вызвали замдиректора департамента корпоративного управления Минэкономразвития Ивана Безменова и замминистра энергетики Алексея Текслера. ИА REGNUM начинает онлайн-трансляцию из зала суда.

09:51 В прошлый раз Игорь Сечин не явился в зал суда, поскольку находился в Сочи, где состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

09:52 При этом суд не смог доставить повестку Сечину по месту работы в «Роснефть» — как заявила судья, сотрудники компании её не приняли. Также Сечину отправили повестку по факсу. На этот раз суд её отправил «электронными средствами связи».

09:52 Аналогично в суд не явился и оперуполномоченный ФСБ Александр Калиниченко, принимавший решение о производстве следственного эксперимента по даче взятки Улюкаеву — он также находился в командировке.

09:53 [[[picture1]]] В суде снова ажиотаж, как и в прошлый раз. Утром у входа в здание выстроилась длинная очередь — многие предусмотрительно попытались приехать намного раньше. Но мест в зале вновь хватило далеко не всем журналистам.

09:55 Сегодня, кстати, исполнился ровно год с того момента, как был уволен со своей должности экс-министр экономики Алексей Улюкаев.

10:17 Гособвинители и адвокаты на месте. Улюкаева также уже доставили в суд.

10:18 «Вы ожидаете, что сегодня приедет Сечин?» — спросили журналисты Улюкаева.

10:18 «А вы?» — спросил в ответ он.

10:18 «Вроде он в Москве уже…» — добавили журналисты.

10:18 «Ну да…» — отметил Улюкаев.

10:19 В этот раз экс-министр поприветствовал присутствующих уже без огонька. Хотя грустным его не назовёшь.

10:19 «Сколько вы уже книг прочитали?» — спросили Улюкаева журналисты.

10:20 «Не считал… Может, 50… На глазок», — ответил он.

10:20 «Свою книгу писать не начали?» — опять расспрашивают журналисты.

10:20 «Что значит начал?» — ответил Улюкаев. Он уточнил, что пишет «о хорошей жизни».

10:23 Улюкаев удивился, где прокуроры. Гособвинители пока ещё в зал суда не вошли — ждут дальше по коридору, когда придёт судья.

10:27 Пришла судья Семёнова. Заседание начинается.

10:29 Приставы уже успели сделать замечание одному журналисту за телефон. Сегодня снова строже наблюдают.

10:32 Поступило письмо в суд о том, что Калиниченко на два месяца в командировке.

10:33 Что же касается Сечина, которому повестку отправляли и факсом, и электронной почтой, и «Почтой России», то, получается, снова его не будет. Письмо от «Почты России» уже доставлено для Сечина и «дожидается адресата», указала судья. Но заседание продолжается. Защита ходатайствует.

10:35 Квеидзе говорит, что адвокаты обратились к экспертам СОДЕКС с просьбой проанализировать записи, представленные обвинением.

10:35 Следствием было отказано в проведении повторной экспертизы — несмотря на то, что, как полагает защита, выводы о расшифровке были искажены, фразы вырваны из контекста.

10:36 Экспертиза, таким образом, не может являться доказательством обвинения.

10:36 «Есть неопровержимые основания сомневаться в проведенной психолого-лингвистической экспертизе», — заявила Квеидзе.

10:36 Защита обвиняет следствие в подмене выводов экспертов.

10:36 В расшифровке Южного экспертного центра есть упоминание индийского Гоа, хотя в экспертизе ФСБ его нет.

10:39 Экспертизу, проведённую со стороны защиты, следствие проигнорировало.

10:40 «Рассматриваем предоставляемую защитой экспертизу как равноценную», — заявила адвокат.

10:40 Она передала заключение, которое только что зачитала, прокурорам.

10:40 Проводил экспертизу адвокатам профессор кафедры судебных экспертиз МГЮА.

10:42 Бурковская: «Права защиты были нарушены. Следствием не может быть отказано в ходатайстве защиты в приобщении материалов и назначении дополнительной экспертизы».

10:42 Эксперт, который это сделал, единственный автор в РФ, который является автором многих используемых в расшифровке методик, указала Бурковская.

10:43 Специалист авторитетный, поэтому оснований отказывать нет, настаивают адвокаты.

10:43 Прокуроры возражать против ходатайства не стали. Филипчук уточнил, что оценку документу дадут дальше (речь о заявлении на проведении дополнительной экспертизы).

10:43 Квеидзе: «Просим пригласить эксперта, который сделал заключение, для дачи показаний».

10:43 На сегодня, правда, указанный эксперт занята.

10:45 Прокурор Непорожный: «Если сторона защиты обеспечит явку Голяшиной, безусловно, мы не возражаем». Прокуроры однако указывают, что заключение указанного специалиста не изучали, поэтому пока что не ясно, о чём её спрашивать.

10:45 Гриднев: «В связи с неявкой Калининченко и Сечина просим дать паузу на 5−7 минут, чтобы определить дальнейший порядок предоставления доказательств».

10:46 Перерыв.

10:49 Среди других претензий к доказательствам гособвинения адвокаты указали, что некоторые данные психолингвистической и фоноскопической экспертизы противоречат друг другу. Кроме того, в одном из документов подпись проставлена задним числом.

10:52 Ходатайство защиты будет рассмотрено уже по факту явки указанного свидетеля — эксперта Голяшиной. Её вызовут свидетелем, после чего уже будет рассмотрено приобщение к делу повторной экспертизы.

10:55 Прокуроры внимательно изучают переданные им адвокатом Квеидзе документы. Пока идёт перерыв.

10:59 Гриднев заявил, что 20 ноября придёт эксперт в качестве свидетеля.

11:00 Заседание продолжается. Гриднев: «Просим суд отложить дело до понедельника и отправить Сечину и Калининченко повестки с учётом того, что их вызывают не только защита, но и сторона обвинения».

11:00 Судья ответила, что Калининченко находится за пределами Москвы. Гриднев: «Ну что ж, будем ждать».

11:01 Бурковская напомнила, что есть возможность допрашивать свидетелей по видеоконференции.

11:01 Непорожный отметил, что 10 минут хватило для изучения материалов дела, предоставленных защитой, и прокуроры уже готовы к допросу.

11:01 «Не содержит ничего значительного, что требовало разбора и анализа», — заявил Филипчук.

11:02 «Специалист вышел за пределы представленных ему полномочий», — указал Филипчук. Он считает, что заключение составлено экспертом защиты неправильно. Судья Семёнова также спросила, готов ли Улюкаев сегодня дать показания сам. Он ответил, что будет готов к этому только «после исследования судом всех материалов дела».

11:04 Каштанова считает, что запрет на общение с неопределённым круглом лиц, наложенный на Улюкаева, мешает вызвать врачей. «Состояние Алексея Валентиновича резко ухудшилось», — говорит она. Из-за того, что экс-министр находится в стрессовом состоянии.

11:04 У Улюкаева ряд хронических заболеваний. Кроме того, проблемы с глазами — с сетчаткой.

11:05 Критическая потеря веса, нарушение координации наблюдается у Улюкаева, указывает Каштанова.

11:06 Улюкаеву могут оказать только первичную помощь, доступа же к профессиональному оборудованию и медработникам в настоящее время у подозреваемого нет. «В связи со стрессовым характером дела состояние Улюкаева ухудшилось, согласно заключению офтальмолога, есть подозрение на разрыв сетчатки. Может быть подозрение на диабет, также есть ряд хронических заболеваний», — заявила адвокат Каштанова.

11:06 До задержания Улюкаев также неоднократно проходил медицинские исследования, подчёркивает Каштанова — всё зафиксировано в истории болезни пациента.

11:06 Требуется медицинский осмотр — защита просит у судьи разрешения на проведение диагностических процедур.

11:07 Филипчук «не очень понял, что требует сторона защиты». Судья уточнила, что 17 ноября просят разрешить Улюкаеву посетить врачей.

11:07 Филипчук подчёркивает, что рассматривать это заявление как ходатайство не следует — его можно разрешить и в несудебном порядке.

11:08 Судья: «Отложение рассмотрения дела удовлетворено».

11:09 По поводу посещения врачей Семёнова согласилась с прокурорами. Разрешение нужно получить вне рамок судебного процесса.

11:10 К офтальмологу Улюкаев пойдёт, помимо общей диагностики. Общий осмотр связан с хроническими заболеваниями, из-за которых он потерял вес.

11:12 Напомним, что запрет на общение со всеми, кроме близких родственников, действует для Улюкаева до 27 января.

11:12 Помимо всего прочего, у Улюкаева проблема с зубным мостом. Помощь стоматолога тоже требуется.

11:15 Бурковская считает, что эксперты вышли за пределы своей компетенции и провели ряд заключений, которые не могли исследовать. При лингвистическом исследовании полностью исключён контекст ряда слов, добавила она при общении с журналистами. Выводы не научно обоснованные, а сугубо предположительные.

11:17 Калиниченко и Сечин теперь обязаны явиться в суд 22 ноября. Суд отправит Сечину повестку в третий раз.

11:26 Защита, в частности, попросила судью разрешить посетить Улюкаеву под присмотром приставов Европейский медицинский центр.

11:33 Прокуроры, кстати, отметили, что медицинские документы они не изучали, поэтому привлечение их в контексте ходатайства защиты является нарушением. Но суд в любом случае решил, что принятие решения по этому вопросу выходит за рамки самого уголовного процесса.

11:42 Таким образом, в итоге судья постановила повторно направить повестки Сечину и Калининченко, но отказала в удовлетворении ходатайства о медосмотре непосредственно в рамках уголовного процесса, поскольку посещение медцентра должно быть одобрено на отдельном заседании. Следующее заседание состоится 22 ноября в 10:00. Что же касается позиции защиты на представленные обвинением доказательства, то адвокат Бурковская подчеркнула, что при проведении психолого-лингвистической экспертизы эксперт ФСБ вышел за пределы своих полномочий, самостоятельно произведя расшифровку записи, хотя это уже является отдельной фоноскопической экспертизой, за которую ответственны другие специалисты.

11:43 Кроме того, в экспертизе обвинения смешаны показания психолога и лингвиста, что затрудняет анализ материалов защитой, пояснила журналистам адвокат Бурковская.

11:47 Что же касается невыясненного контекста слов, то, в частности, например, претензия эксперта со стороны защиты касается слово «объём». Имеется в виду эпизод, когда Сечин говорил Улюкаеву про то, что «собрали объём» — многие трактовали это как указание на взятку, также добавила Бурковская.