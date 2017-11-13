Песков рассказал о местонахождении главы «Роснефти» Сечина

Москва, , 14:48 — REGNUM Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин 13 ноября должен присутствовать в Сочи, где пройдут российско-турецкие переговоры. Об этом сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил информацию», — передает вещатель.

Напомним, 13 ноября в Замоскворецком суде Москвы прошло очередное заседание по «делу Алексея Улюкаева», на которое в качестве свидетеля был вызван и глава «Роснефти». Однако в суд Сечин так и не явился.

Позже пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев сообщил журналистам, что Сечин не получил повестку от Замоскворецкого суда Москвы по «делу Улюкаева».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 14 ноября 2016 года в Москве был задержан министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Чиновника обвинили в вымогательстве у представителей «Роснефти» взятки в размере $2 млн.

Позже глава РФ Путин освободил Улюкаева от занимаемой должности с формулировкой «в связи с утратой доверия».

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