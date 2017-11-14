Минск, 14 ноября, 2017, 18:37 — ИА Регнум. «Восточное партнерство» развивает гражданское общество в Белоруссии, что помогает поддерживать те инициативы, которым белорусское правительство не уделяет должного внимания. Брюссель замечает, что нынешнее руководство страны не в полной мере поддерживает личные инициативы граждан, и заинтересованный в максимальном вовлечении Белоруссии в зону своих геополитических интересов Европейский союз прилагает максимум усилий, чтобы развивать в Белоруссии гражданское общество и работать с ним. Так увеличение запланированного бюджета на поддержание евроинтеграционных устремлений Минска для ИА REGNUM прокомментировал эксперт по Белоруссии Дмитрий Болкунец.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хамелеон

«Пример Украины — тому доказательство. Долгое время Европа занималась развитием институтов и программ по работе с молодежью. И, конечно, это имело определенный эффект, который мы сегодня наблюдаем. Такую же политику сегодня проводят страны ЕС по отношению к Белоруссии. Более того, ЕС пересмотрел свое отношение к действующему белорусскому руководству, при том, что в РБ ничего в плане дополнительных политических прав не произошло.

Часть белорусской политической элиты видит выгоду в том, что в какой-то момент их страна будет переориентирована от России на Запад. И, конечно, Евросоюз тоже пытается таким образом оторвать Белоруссию от России. Но деньги, которые выделяет ЕС, в том числе по линии «Восточного партнерства», просто смешны по сравнению с теми средствами, которые вкладывает Россия. Но проблема России в данном случае в том, что она не работает с гражданами Белоруссии. Она вкладывает огромные деньги в экономику Белоруссии, в энергетику страны, постоянное субсидирование, но нет никаких конкурентоспособных программ сотрудничества с белорусским гражданским обществом. ЕС же эту тему развивает хорошо», — отмечает эксперт.

Тем временем, добавляет аналитик, «Восточное партнерство» не решает таких насущных проблем как визы, которые белорусам обходятся дороже, чем россиянам. То же самое с бизнесом — никаких инвестиций в белорусское производство не происходит.

«Если цель «Восточного партнерства» — гуманитарное сотрудничество, то оно какое-то ущербное», — добавляет Болкунец, подчеркивая, что часть денег, которые выделяются на сотрудничество, «съедаются» еще в Брюсселе — идут на обеспечение аппарата — лиц, которые координируют те или иные проекты.

Дмитрий Болкунец говорит о том, что белорусский президент заинтересован в развитии отношений с ЕС, но «при всех его недостатках, он, конечно, будет стараться балансировать между Россией и Европой». Тем более, что у Александра Лукашенко в этом аспекте весьма ограничены возможности, потому что белорусская экономика чрезвычайно зависит от России и он прекрасно это понимает. Кроме того, на сегодняшний день у Белоруссии нет альтернативы российскому рынку энергоресурсов. Таким образом, полагает эксперт, «Восточное партнерство» может пойти стране на пользу, но лишь отчасти.

«Та проблема, которая существует в отношениях ЕС и ЕАЭС — результат отсутствия диалога между двумя комиссиями, между Брюсселем и Москвой. Белоруссия, участвуя в саммите «Восточного партнерства», может поднять этот вопрос, но, думаю, она этого не будет делать так остро, как могла бы. Армения тоже могла бы ее поднимать, но она так же будет сидеть и молчать. Каждый будет играть в свою игру. А если они будут играть в команде ЕАЭС, то должны вместе садиться за стол переговоров и решать проблемы и те вопросы, которые должны пойти на пользу двум союзам. Сейчас же мы видим конкуренцию, когда ЕС пытается перетянуть на свою сторону страны бывшего Советского Союза», — заключает Дмитрий Болкунец.

Как ИА REGNUM писало ранее, 24 ноября в Брюсселе будет проходить очередной саммит «Восточное партнерство» — проекта Евросоюза по укреплению связей с шестью бывшими советскими республиками: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. В рамках мероприятия планируется подписание программы сотрудничества Белоруссии и Европейского союза на 2018—2019 годы. Программа оценивается в 136 млн евро, при том около 27 млн из которых планируется направить на программы обмена и налаживание связей между белорусами и европейцами и 6,8 млн евро — на развитие гражданского общества.

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