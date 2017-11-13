Юрий Баранчик, , 19:09 — REGNUM

После долгого перерыва в отношениях, вызванного жестким разгоном митингов и шествий в декабре 2010 года после окончания голосования на президентских выборах, в этом году после заметного внешнеполитического дистанцирования официального Минска от позиций Москвы в 201−2017 годах по многим пунктам мировой и региональной повестки дня, Евросоюз пригласил Александра Лукашенко на форум «Восточного партнерства» 24 ноября в Брюссель и озвучил ту сумму (136 млн евро), которая может пойти на реализацию программ по адаптации европейского законодательства, норм и ценностей в Белоруссии на период 2018—2019 годов.

Напомню, что «Восточное партнерство» является политической инициативой, которая направлена на сближение шести восточных соседей — Армении, Азербайджана, Грузии, Белоруссии, Молдавии и Украины — с Европейским союзом. Эта инициатива представляет собой восточное измерение Европейской политики соседства (ЕПС). С инициативой создания программы интеграции стран СНГ изначально выступила Польша еще в период ее подготовки к вступлению в ЕС в 2002—2004 годах.

На самом деле, данная инициатива, с одной стороны, призвана содействовать незаметному переходу экономик, организации государственного аппарата и нормотворчества на европейские стандарты с целью дальнейшей колониальной ассимиляции территорий этих стран расширявшимся Евросоюзом. С другой стороны, принятие этой инициативы позволяет Европе легально создавать свою гражданскую инфраструктуру влияния в бывших советских республиках с целью оказания давления на власти.

Все программы по линии Восточного партнерства подчинены только одной цели — создать лоббистские инструменты и группы влияния в колонизируемой стране для последующего ее раскрытия Европе, политического и экономического подчинения. Это хорошо видно на примере Украины, в которую ЕС по линии Восточного партнерства за 2011−2013 годы влил около 600 млн евро. И каков результат? — Законный президент отстранен от власти, в стране произошел государственный переворот, страна находится в состоянии гражданской войны, экономика развалена, и скоро Киев будет контролировать только себя самого, так как страна разваливается по швам.

Приглашение президента Белоруссии Александра Лукашенко на форум и выделение повышенного финансирования на 2018−2019 годы прозападная часть белорусского экспертного сообщества и прозападная группировка во власти трактует как серьезное внешнеполитическое достижение официального Минска, который смог доказать Европе, что он не является целиком и полностью «завязан» на Москву, несмотря на проведенные учения «Запад-2017».

Официальный же Минск намерен использовать этот факт для усиления своего давления на Москву по поводу выделения дополнительных кредитно-финансово и нефтегазовых дотаций. Правда, уже непонятно, за что.

Что касается Брюсселя, то он сделал вид, что заметил антироссийскую фронду официального Минска, которую тот активно осуществлял на протяжении последних двух лет, и немного расщедрился, выделив лишнюю копеечку из своего бюджета на привязывание республики к европейским «ценностям». Если за предыдущий четырехлетний период с 2014 по 2017 годы финансовая помощь Брюсселя по лини «Восточного партнерства» составила около 80 млн евро, то есть в среднем по 20 млн евро в год, то на 2018−2019 годы выделяется уже 136 млн евро, или в среднем по 68 млн евро в год. Для бюджета ЕС — это копейки, однако ему приятно, что за них можно купить лояльность «союзника» России, на которого Москва тратила миллиарды долларов в год.

В контексте происходящего, отсылка некоторых российских экспертов, что на подобные фокусы официального Минска не стоит обращать внимания, на мой взгляд, глубоко ошибочна. Подобного рода рассуждения слышались еще в 2005—2013 годах по Украине, мол, в этом нет ничего страшного и не надо на такие вещи обращать внимания, заигрывания Киева с Западом не вредят российским экономическим интересам, газ покупают и транспортируют, и так далее. Оказалось, что именно это важно, а экономика, газ — глубоко вторичны. Россия вбухала в Украину сотни миллиардов долларов, а Запад, по его собственным оценкам, только 10−12, однако украинскую элиту он переформатировал под себя полностью, и потом это уже обернулось для России серьезным конфликтом на границах.

Белоруссия, конечно, не Украина. Однако нынешние тенденции здесь точно в точь повторяют те, что были на Украине пять-десять лет назад. Если у Москвы нет политических механизмов влияния на эту ситуацию, то надо либо повлиять на «союзника» экономически, либо закончить эту эпопею с «последним союзником России» и перейти на белорусском направлении к «реал политик» точно также, как Москва это делает и на других внешнеполитических направлениях.

Если официальный Минск пойдет на принятие программы сотрудничества с ЕС в рамках «Восточного партнерств» это будет означать, что нынешние белорусские власти целенаправленно создают и усиливают механизмы европейского воздействия и влияния на республику. Но в любом случае, если Лукашенко поедет в Брюссель на поклон европейской бюрократии, а официальный Минск клюнет на ту копеечную подачку, которую ему с барского плеча кидает ЕС, это будет очень хорошо характеризовать «последнего союзника России».

Попытка любыми способами удержать «последнего союзника», чем грешит немалая часть российского экспертного сообщества, на мой взгляд, глубоко контрпродуктивна не только для белорусско-российских отношений, так как позволяет белорусской стороне эксплуатировать этот миф для внутреннего потребления, а Россию шантажировать уходом на Запад, но и для самой России, так как лишает ее стратегического маневра на белорусском направлении, в то время как Запад продолжает создавать и наращивать полноценную гражданскую и иную инфраструктуру для переформатирования местной элиты и ухода на Запад.

Думаю, тот факт, что официальный Минск уничтожает на корню любые пророссийские общественные объединения, партии, запрещает деятельность ориентированных на Русский мир журналистов и сажает их в тюрьму, при одновременном раскрытии республики западным инструментам влияния, является поводом для серьезного разговора между российскими и белорусскими политиками, депутатами, экспертами о будущем самой республики и о судьбе белорусско-российских отношений.