Санкт-Петербург, 14 ноября, 2017, 15:45 — ИА Регнум. На текущей неделе оптовые цены на бензин в России обновили исторический максимум. Цены на топливо АИ-95 выросли на 1,7%, до 44,99 тыс. рублей за тонну, на АИ-92 — на 2,3%, до 42,82 тыс. рублей за тонну.

Kinef.ru Завод «Кинеф» в г. Кириши (Ленобласть)

Одна из причин нового подорожания — приостановление работы установки каталитического крекинга на Московском нефтеперерабатывающем заводе компании «Газпром нефти», сообщила газета «Коммерсант». Установка должна возобновить работу в середине ноября.

В Федеральной антимонопольной службе полагают, что причиной роста цен стала не сама остановка на НПЗ, а реакция трейдеров на это событие. В ФАС добавили, что недостающий бензин будет переправлен из других регионов центральной России и из Сибири.

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Опрошенные ИА REGNUM эксперты разошлись в оценке того, приведет ли рост оптовых цен на бензин к росту розничных цен на заправках.

Колебания оптовых цен никак не скажутся на розничных ценах в Петербурге, потому что у компаний отрасли нет дефицита топлива, напротив, есть 10−15-процентный запас прочности, позволяющий «держать» цены, отметил в своем комментарии президент «Нефтяного клуба Санкт-Петербурга» Олег Ашихмин.

«Биржевые цены имеют высокую волатильность, но они живут своей жизнью. Запас топлива позволяет не повышать розничные цены при каждом изменении оптовых. Цена на бензин является социально значимой, и если бы приходилось постоянно «дергать» цены вверх и вниз, ни к чему хорошему это бы не привело», — отметил эксперт.

Заместитель директора аналитического департамента компании «Альпари» Анна Кокорева, напротив, полагает, что роста розничных цен избежать не удастся.

«Было бы странно, если бы при росте оптовых цен розничные остались на прежнем уровне. Как только начнут использовать топливо из новой партии, вырастут и цены, — отметила Кокорева в беседе с корреспондентом ИА REGNUM. — Подорожания следует ожидать и в следующем году, когда повысятся акцизы. Вообще тенденция состоит в том, что цены на бензин будут расти: реализуется программа модернизации НПЗ, и компаниям нужно «отбивать» эти вложения».

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Добавим, что глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша также высказал мнение, что ситуация на Московском НПЗ не является главной причиной рекордного подорожания бензина в России. По его словам, причиной роста цен является усиление налоговой нагрузки на топливный бизнес и рост мировых цен на нефть. По прогнозам эксперта, в 2018 году розничные цены на бензин станут еще выше.