В России цены на бензин выросли до рекордного уровня

Москва, , 09:40 — REGNUM В России зафиксирован беспрецедентный рост оптовых цен на бензин: по данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на 14 ноября, Аи-92 торгуется по 44,7 тыс. рублей за тонну, Аи-95 — 46,9 тыс. рублей за тонну. Рост стоимости за неделю с 7 по 14 ноября составил 2,5% и 1,5% соответственно.

Причиной такого роста может быть сокращение выпуска бензинов на Московском НПЗ «Газпром нефти», который на прошлой неделе остановил работу одной из установок каталитического крекинга, передает «Коммерсантъ». Компания сократила объем отгрузки бензина на рынок и при этом занялась скупкой бензина на бирже. Такие действия совпали с ростом цены на нефть и спровоцировали увеличение спроса на бензин на внутреннем рынке.

Представитель федеральной антимонопольной службы (ФАС) России заявил, что увеличение стоимости бензина связано с «реакцией трейдеров» и что необходимые объемы топлива будут поставляться с других заводов, расположенных в Центральной России.

Кроме того, ФАС расследует сделку трейдеров «Солид» и РУАН, которые совершили закупку бензина по цене на 5 тыс. рублей выше рыночной, что может указывать на манипуляции и намеренное провоцирование роста цен.

Руководитель «Солида» ранее пояснял, что сделка была совершена в результате технической ошибки — покупатель выставил заявку выше рынка, что не должно учитываться при расчете индекса.

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В июне ИА REGNUM сообщало, что цена за литр бензина Аи-95 в рознице преодолела психологически важную отметку в 40 рублей. При этом, по прогнозу ФАС, ожидалось, что рост цен на бензин в России не будет превышать уровень инфляции в течение десяти ближайших лет.

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Отметим также, что в Казахстане в октябре было принято решение о закупке 100 тыс. тонн бензина в России в связи с приостановкой производства на собственных НПЗ.

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