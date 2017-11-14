Глава Топливного союза: Цены на бензин зависят от двух факторов

Москва, , 11:59 — REGNUM Ситуация на Московском нефтеперерабатывающем заводе не является главной причиной рекордного подорожания бензина в России. Такое мнение выразил глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша, передает 14 ноября RT.

По словам эксперта, временное прекращение работы установки каталитического крекинга на Московском НПЗ «Газпром нефти» повлияло на цены топлива сиюминутно. Стратегически цены на бензин зависят от двух главных факторов: инфляции и усугубления налоговой нагрузки.

«Ежегодно растут акцизы на топливо, растёт налог на добычу полезных ископаемых. И естественно, эти налоги переносятся на потребителя», — отметил Аркуша.

Кроме того, бензин подорожал на фоне роста мировых цен на нефть. При этом курс рубля не укрепился, как происходило ранее, а остался на том же уровне.

По прогнозам эксперта, в 2018 году розничные цены на бензин станут еще выше. При этом рост оптовых цен опережает розничные показатели. На 2018 год намечено два повышения акцизов на топливо — в начале января и в начале июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в России зафиксирован беспрецедентный рост оптовых цен на бензин. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СпбМТСБ), стоимость тонны топлива Аи-92 выросла до 44,7 тыс. рублей, Аи-95 — до 46,9 тыс. рублей. За период с 7 по 14 ноября увеличение цен составило 2,5% и 1,5% соответственно. По мнению специалистов, ситуация сложилась из-за сокращения выпуска бензинов на Московском НПЗ.

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