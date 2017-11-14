Москва, 14 ноября, 2017, 08:27 — ИА Регнум. После длительного периода снижения безработицы в России количество безработных граждан растёт вторую неделю подряд, сообщили в Минтруда РФ.

Владимир Соколов. Безработица. 1986

Так, в России за неделю (1−8 ноября) численность безработных граждан выросла на 0,1% и составила 711 тыс. 080 человек.

За предыдущую неделю (25 октября — 1 ноября) численность безработных граждан увеличилась на 0,2%.

Снижение численности безработных граждан за неделю произошло в 28 регионах России.

В 52 субъектах РФ отмечен рост численности безработных граждан.

Не изменилась численность безработных в Чечне, Кемеровской, Орловской, Белгородской областях и на Ямале.

По данным на 8 ноября 2017 года количество вакансий в службах занятости составило 1,6 млн единиц.

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Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, в России на рынке труда происходят очень серьезные изменения, которые будут влиять на уровень безработицы в будущем. Половина рабочих мест — неконкурентоспособные, устаревшие. Требуется серьезная модернизация, которая может привести к росту структурной безработицы.

Напомним, число безработных в России снижалось более семи месяцев — с 15 марта 2017 года. Тогда насчитывалось 923 тыс. 615 безработных. С 25 октября численность безработных начала расти.

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