Обнародованы данные об уровне безработицы в регионах РФ

Москва, , 08:55 — REGNUM В Севастополе и Санкт-Петербурге зафиксирован наименьший уровень безработицы по состоянию на 1 октября 2017 года. Об этом, как передает RT, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты России со ссылкой на данные Федеральной службы по труду и занятости.

Так, в Севастополе зафиксирован уровень безработицы на уровне 0,2%, в Санкт-Петербурге — 0,3%, в Москве — 0,4%. В Топ-8 также входят Крым (0,4%), Ленинградская (0,4%), Липецкая область (0,4%), Ханты-Мансийский округ (0,4%) и Нижегородская область (0,4%).

Отмечается, что показатели безработицы достигают наибольших значений в Ингушетии (10,3%), Чечне (9,2%) и Туве (3,3%).

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков в беседе с RT сообщил, что одной из основных причин высокого уровня безработицы в ряде регионов является недостаточная квалификация населения.

«Демографический потенциал у этих регионов высокий, а трудовой — низкий, — объяснил эксперт. — Например, Тува — это сельскохозяйственный регион, зона рискованного земледелия. Сейчас как раз там сезонный спад экономической активности. Соответственно, это сказывается на уровне занятости».

По его словам, в Ингушетии и Чечне также не хватает квалифицированных кадров.

«Здесь присутствуют элементы теневой занятости: многие числятся безработными, но работают в серой экономике — частный малый бизнес, торговля и услуги», — говорит он.

Отметим, что по состоянию на 25 октября 2017 года общая численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составляет 708 620 человек, тогда как годом ранее — 834 010 человек.