В России снова начала расти безработица

Москва, , 15:13 — REGNUM После длительного периода снижения безработицы в России количество безработных граждан снова начало расти. Так, за неделю (25 октября — 1 ноября) численность безработных граждан увеличилась на 0,2% и составила 710 тыс. 050 человек, сообщили в Минтруда РФ.

За предыдущую неделю (18−25 октября) число безработных граждан снизилось на 0,3% и составило 708 тыс. 620 человек. Годом ранее этот показатель составлял 834 тыс. 010 человек

За неделю рост численности безработных граждан отмечен в 48 регионах России.

Снижение численности безработных граждан произошло в 34 субъектах РФ.

Не изменилась численность безработных в Ингушетии, Московской и Воронежской областях.

На 1 ноября 2017 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 0,93% от численности экономически активного населения (на 1 октября 2016 года — 1,09%).

Органы службы занятости готовы предоставить безработным гражданам 1,6 млн единиц свободных вакансий.

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Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, на рынке труда происходят очень серьезные изменения, которые будут влиять на уровень безработицы в будущем. В России половина рабочих мест — неконкурентоспособные, устаревшие. Требуется серьезная модернизация, которая может привести к росту структурной безработицы.

Напомним, число безработных в России снижалось более семи месяцев — с 15 марта 2017 года. Тогда насчитывалось 923 тыс. 615 безработных. За это время работу нашли более около 215 тыс. граждан.

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