Вашингтон, 13 ноября, 2017, 09:13 — ИА Регнум. Экс-глава Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Бреннан заявил, что президент США Дональд Трамп может быть либо запуган главой РФ Владимиром Путиным, либо подвержен лести со стороны президента России, сообщает 12 ноября CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Владимир Путин

В эфире программы State of the Union Бреннан заявил, что Трампом в отношениях с Россией движет «наивность, невежество или чувство страха».

«Путин очень умно играл над желанием Трампа быть польщенным», — предположил Бреннан.

Также он добавил, что Трамп, по его мнению, или запуган Путиным, или опасается результатов расследования о вмешательстве России в выборный процесс в США.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, член Совфеда Франц Клинцевич отреагировал на слова американского экс-разведчика, назвав это высказывание конспирологическими измышлениями.

«Это вообще какая-то конспирология», — прокомментировал заявление Бреннана член Совфеда Клинцевич.

Согласно предположениям сенатора, у определенных кругов в США возникло «некоторое беспокойство» после короткой встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом на форуме АТЭС, завершившемся 12 ноября во вьетнамском Дананге.

«Они готовы на все, чтобы убить на корню даже малейшую возможность нормализации российско-американских отношений. Что называется, полный назад», — добавил Клинцевич.

Напомним, расследование в отношении предъявляемого России американской стороной вмешательства в президентские выборы в США ведется Федеральным бюро расследований США (ФБР) и конгрессом США. Российская сторона обвинения считает голословными.

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Добавим, 12 ноября Трамп на пресс-конференции во вьетнамском Ханое по итогам переговоров с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом сообщил, что верит Путину, когда тот категорически отрицает так называемое «вмешательство Москвы» в выборы американского президента-2016.