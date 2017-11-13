Экс-глава ЦРУ: Трамп попал под влияние Путина

Вашингтон, , 08:37 — REGNUM Президент США Дональд Трамп оказался под влиянием российского лидера Владимира Путина, заявил бывший глава ЦРУ Джон Бреннан в эфире телеканала CNN.

«В отношениях с русскими Трампом движет либо наивность, либо невежество, либо страх», — заявил Бреннан.

По его словам, российский лидер «очень умело играл» над желанием Трампа «быть польщенным». Говоря о невмешательстве России в президентские выборы в США, Трамп дает сигнал другим странам, что на него можно оказывать влияние, подчеркнул Бреннан.

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«Его новая позиция в отношении России угрожает национальной безопасности США», — добавил экс-глава ЦРУ.

Напомним, ранее глава Белого дома по итогам саммита АТЭС во Вьетнаме заявил, что обвинения во «вмешательстве России в американские выборы» оскорбляют Путина. При этом Трамп призвал налаживать отношения с Москвой.

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Как сообщало ИА REGNUM, ожидалось, что на саммите АТЭС во Вьетнаме состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, однако переговоры так и не прошли.

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