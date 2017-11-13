Глава Минфина США о «влиянии» РФ на выборы-2016: «Не было»

Вашингтон, , 07:23 — REGNUM Информация о том, что Российская Федерация якобы «повлияла» на ход президентских выборов в США в 2016 году, не соответствует действительности. Об этом рассказал глава Минфина США Стивен Мнучин в интервью телеканалу CBS News.

«Судя по конфиденциальной информации, которую я видел, никто не думает, что вмешательство России оказало какое-либо влияние на выборы, — говорит Мнучин. — Что бы ни произошло, никакого влияния не было».

Глава Минфина США также призвал граждан страны отвлечься от раздутого скандала и сосредоточиться на более «важных вопросах». В их числе чиновник назвал «налоговую реформу, внешнюю политику и национальную безопасность».

12 ноября президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Ханое по итогам переговоров с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом заявил, что он верит президенту РФ Владимиру Путину, когда тот категорически отрицает так называемое «вмешательство Кремля» в выборы американского президента-2016.

По его словам, Путин категорически отвергает даже гипотетическую возможность того, что Москва могла каким-то образом вмешаться в выборный процесс.

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