Москва, 12 ноября, 2017, 18:51 — ИА Регнум. Администрация США несет ответственность за срыв переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter.

Dmitry Rozhkov Алексей Пушков

«В дипломатии жесткие условия проведения встречи означают готовность к ее срыву, — написал Пушков. — Администрация США сорвала переговоры, ибо не хотела, чтобы они состоялись».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 ноября 2017 г. глава Белого дома Дональд Трамп избегал встреч с президентом РФ Владимиром Путиным на мероприятиях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во вьетнамском Дананге.

Вместо запланированных ранее двусторонних переговоров лидеры двух стран лишь обменялись рукопожатием и о чем-то поговорили несколько секунд.

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