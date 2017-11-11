Пушков о Трампе на саммите АТЭС: Президент США «связан по рукам и ногам»

Москва, , 01:31 — REGNUM Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал несостоявшиеся переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме.

«Встреча лидеров России и США в Дананге стала рекордной по краткости. К переговорам Трамп оказался не готов — он связан по рукам и ногам», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Пушков также высказал мнение, что отношения России и США «зависли на крайней точке маятника на отметке «минус». «Сегодня ничто не способно заставить маятник начать обратное движение», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, Дональд Трамп 10 ноября на мероприятиях саммита АТЭС во вьетнамском Дананге избегал встреч с Владимиром Путиным. Вместо запланированных ранее двусторонних переговоров лидеры России и США лишь обменялись рукопожатием и о чём-то поговорили несколько секунд.

Следует отметить, что визит американского лидера на саммит с самого начала выглядел странно. Трамп не принял участия в переговорах лидеров АТЭС с членами Делового консультативного совета, а также с коллегами из АСЕАН. В обоих мероприятиях участвовал президент России.

Позднее, в ходе торжественного приёма в честь лидеров саммита АТЭС президент США сделал несколько фотографий с главами других государств на телефоны и покинул зал приема задолго до его окончания.

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