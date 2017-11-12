Песков: Путин ответил Трампу на обвинения в адрес России

Москва, , 15:34 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил категорическое непонимание попыток обвинить Россию во вмешательстве в выборы американского президента в 2016 года. Речь об этом зашла в ходе разговора между Путиным и Трампом «на полях» саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во вьетнамском городе Дананге, рассказал сегодня, 12 ноября, журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в ходе разговора Трамп поинтересовался у Путина, насколько информация американских СМИ о том, что Россия якобы вмешивалась в выборы президента США соответствует действительности.

«Путин изложил позицию, суть которой заключается в том, что Россия не вмешивалась ни в коей мере в процесс выборов, и об этом не могло быть и речи», — поведал Песков.

При этом, российский лидер был категоричен и дал понять Трампу, что считает данные обсуждения полным абсурдом.

«Путин выразил полное непонимание голословными заявлениями о якобы вмешательстве России в избирательный процесс США», — рассказал Песков.

Также Песков напомнил, что Путин сам 11 ноября на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС рассказал журналистам, что все обвинения в адрес американских чиновников по поводу их предполагаемых связей с Россией не имеют никакого основания.