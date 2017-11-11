Санкт-Петербург, 11 ноября, 2017, 19:57 — ИА Регнум. Телеведущую Ксению Собчак, которая ранее заявила о намерении участвовать в выборах президента России, освистали на митинге в защиту Европейского университета в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил корреспондент интернет-газеты «Фонтанка».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ксения Собчак

Акция, которая проходила на площади Ленина, собрала несколько сотен человек. Со сцены выступали бывший преподаватель петербургского госуниверситета Сергей Хрущев, представитель группы защиты Пулковской обсерватории Александр Шумилов, а также телеведущая Ксения Собчак.

Отмечается, что участники митинга неоднозначно восприняли выступление возможного кандидата в президенты РФ. Так, несколько десятков человек освистали ее с криками «долой».

Позднее, в комментарии журналистам телеведущая пояснила, что это была провокация, на которую она не поддавалась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеведущая Ксения Собчак объявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах-2018, с тем чтобы заменить своей фамилией в бюллетенях отсутствующую там графу «Против всех».

При этом на победу на выборах Собчак, по её собственным словам, не рассчитывает. Какой-либо предвыборной программы у телеведущей нет.

Читайте также: Собчак может сменить фамилию перед выборами президента России

А также: Кремль: Слова Ксении Собчак о Крыме неверны «по сути и по форме»