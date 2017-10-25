Собчак может сменить фамилию перед выборами президента России

Москва, , 16:59 — REGNUM Решившая баллотироваться на пост президента России телеведущая Ксения Собчак решила сменить фамилию. Об этом 25 октября сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на нескольких знакомых телеведущей.

По их словам, сменить фамилию Ксения Собчак хочет для того, чтобы в бюллетенях для голосования появились слова «против всех».

Отмечается, что отказываться от своей девичьей фамилии Собчак не собирается, и потому в качестве варианта рассматривается двойная фамилия. «Обсуждалось, что было бы здорово, если бы там было так: «Ксения Собчак — против всех», — рассказал один из собеседников телеканала.

Впрочем нынешние имя, фамилию и отчество телеведущей в любом случае будут указаны в бюллетенях, так как новая редакция закона «Об основных гарантиях избирательных прав», принятая в 2016 году, предусматривает, что при замене данных кандидата в течение одного года до дня выборов в графе также должно указываться его прежнее имя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеведущая Ксения Собчак объявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России в 2018 году, с тем чтобы заменить своей фамилией в бюллетенях отсутствующую там графу «Против всех».

При этом на победу на выборах Собчак, по её собственным словам, не рассчитывает. Какой-либо предвыборной программы у телеведущей нет.