Кремль: Слова Ксении Собчак о Крыме неверны «по сути и по форме»

Москва, , 16:43 — REGNUM Заявление телеведущей Ксении Собчак, решившей баллотироваться на пост президента России, о принадлежности Крыма является неправильным по сути и по форме. Об этом 25 октября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это неправильное заявление по сути и по форме, и с точки зрения международного права», — сказал пресс-секретарь.

Песков добавил, что «де-юре и де-факто Крым является неотъемлемой частью России», и суверенная принадлежность полуострова не подлежит обсуждению.

На вопрос журналистов о том, не помешают ли подобные заявлении Ксении Собчак зарегистрировать свою кандидатуру для участия в выборах президента, Песков отметил: «У нас есть Центризбирком, а Кремль или Администрация не регистрируют кандидатов в президенты».

Отметим, что чуть позднее секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что сам факт каких-либо высказываний не может служить причиной отказа в регистрации кандидата, так как соответствующие оценки может давать только суд.

Напомним, Ксения Собчак на пресс-конференции 24 октября заявила, что Крым является «украинской территорией» с точки зрения международного права.

Крым вошёл в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором более 95% жителей полуострова высказались за отделение от Украины. Сам референдум стал реакцией на государственный переворот в Киеве, произошедший в феврале того же года.