Екатеринбург, 10 ноября, 2017, 09:59 — ИА Регнум. Режиссера фильма «Матильда» в Екатеринбурге вызвали на дуэль, сообщает телеканал ekburg.tv.

Цитата к/ф «Матильда». реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Страсть

Алексей Учитель, режиссер показанного в «Ельцин-центре» фильма «Матильда», после кинопоказа пообщался со зрителями. Один из присутствовавших в зале, Геннадий Чеурин, отрекомендовавшийся «руководителем центра по предотвращению социально чрезвычайных ситуаций», вызвал Учителя на дуэль.

Он уточнил, что собирается проводить выяснение отношений сообразно с «Дуэльным кодексом» от 1912 года, выпущенным при царствовании Николая Второго. Учитель принял вызов, заявив, что конкретное время и место будут оговорены «дуэлянтами» позже.

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Теперь режиссер, согласно этому «Кодексу», должен выбрать себе двоих секундантов, чтобы те уже договаривались о выборе оружия. Чеурин уточнил в беседе с журналистами, что надеется на бескровный вариант дуэли, состоящий в спокойном выяснении провокационной роли к/ф «Матильда».

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Напомним, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская в своем видеообращении к генпрокурору РФ Юрию Чайке сравнила зрителей кинофильма «Матильда» с полицаями, прислуживавшими нацистам, и бандеровцами, на том основании, что и тех, и других нужно было охранять от растерзания народом.