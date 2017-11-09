Бишкек, 9 ноября, 2017, 16:57 — ИА Регнум. Имеющихся запасов горюче-смазочных материалов достаточно для покрытия потребностей Киргизии в течение нескольких месяцев. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщила пресс-служба госкомитета промышленности, энергетики и недропользования.

Топливо

Так в ведомстве прокомментировали заявление депутата Исхака Пирматова о том, что с 19 октября 2017 года в республику перестало поступать автомобильное топливо и запасов дизельного топлива хватит лишь на одну — две недели .

По данным ГПЭН, в настоящее время на нефтебазах и автозаправочных станциях имеется в наличии свыше 43,4 тыс. тонн ГСМ, в том числе бензина — более 24,7 тыс. тонн и дизтоплива — более 18,7 тыс. тонн. Также имеются задекларированные компаниями-поставщиками объемы топлива на ноябрь месяц.

Кроме того, с 19 октября по 8 ноября 2017 года по железной дороге в Киргизию было завезено более 55,7 тыс. тонн горюче-смазочных материалов. А на нефтеперерабатывающем заводе «Джунда» хранится 74 тыс. тонн сырья, около 3,8 тыс. тонн бензина, свыше 1,8 тыс. тонн дизтоплива, 6,5 тыс тонн полуфабрикатов для выпуска автомобильного топлива и еще 35 тыс. тонн сырья находится в пути.

При этом чиновники косвенно признали наличие сложностей с поставками топлива в страну.

«Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования проводит переговоры с Министерством энергетики России по вопросу о бесперебойных поставках ГСМ в Киргизию», — резюмируют в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что средняя ежемесячная потребность Киргизии в горюче-смазочных материалах составляет около 91,7 тыс. тонн. При этом республика каждый месяц импортирует из-за рубежа от 70 тыс. до 100 тыс. тонн бензина, дизтоплива и иных видов ГСМ. Бензин, дизтопливо и нефтепродукты Киргизия закупает преимущественно в России, а поставляет транзитом по железной дороге через Казахстан.

Отметим, что начиная с 10 октября 2017 года, казахстанские пограничники и таможенники особо тщательно досматривают грузовые машины, следующие в и из Киргизии. Бизнесмены утверждают, что аналогичная ситуация складывается и на железной дороге. При этом Бишкек обвиняет Астану в нарушении правил и требований ЕАЭС и ВТО, а Казахстан называет обвинения беспочвенными.

По официальной версии казахской стороны, так Казахстан борется с контрабандой. По мнению экспертов и СМИ, настоящим поводом для этого «пограничного противостояния» послужил конфликт между казахстанскими и киргизстанскими властями.