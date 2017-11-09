Магас, 9 ноября, 2017, 16:45 — ИА Регнум. В Ингушетии ждут инвесторов из арабских стран. Для представителей иностранного бизнеса в регионе созданы все условия — сформирована нормативно-правовая база, обещаны налоговые льготы. Кроме того, благоприятному инвестиционному климату способствуют выгодное географическое положение Ингушетии, развитая инженерно-транспортная инфраструктура. Об этом заявил глава республики Юнус-Бек Евкуров на встрече с послами арабских стран, побывавшими с рабочим визитом в Ингушетии, сообщили ИА REGNUM 9 ноября в пресс-службе руководителя региона.

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По его словам, способствовать развитию бизнеса в Ингушетии будут более 20 законов, принятых для создания преференций инвесторам. Среди льгот — полное освобождение от налога на имущество, освобождение на 95% от арендной платы на землю, снижение налога на прибыль.

Евкуров пригласил иностранных бизнесменов для участия в уже существующих проектах вместе с местными предпринимателями. Кроме того, по его словам, можно производить продукцию в республике и экспортировать ее в свои страны. Еще одним направлением бизнеса может стать экспорт товаров, произведенных в регионе.

Привлекательные стороны Ингушетии для бизнеса описал также министр экономического развития РИ Умалат Торшхоев. Он рассказал о благоприятном климате и богатых природных ресурсах, в том числе полезных ископаемых, запасах пресной воды, богатстве лесов, а также о трех имеющихся промышленных площадках с готовыми инженерными коммуникациями.

Среди направлений, в которые могут вложить свои инвестиции иностранные бизнесмены, Торшхоев назвал около 30 проектов, в том числе завод по производству алюминиевых радиаторов, производство полимерных труб, завод по производству энергосберегающего оборудования, швейную фабрику, тепличный комплекс, птицекомплекс по выращиванию и переработке мяса индейки, «Сад-Гигант», завод по производству алюминиевых профилей.

Послы арабских государств высказали заинтересованность в сотрудничестве с Ингушетией. Представитель Палестины отметил, что неплохо бы было договориться также о сотрудничестве с Исламским банком развития.

«Мы готовы бороться за каждого инвестора, и, думаю, МИД поддержит нас в этом. Но обращаю внимание уважаемых гостей, что мы также заинтересованы в создании новых рабочих мест и просим иметь это в виду при направлении персонала для работы в регионе», — отметил в завершение встречи Евкуров.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии с двухдневным визитом побывала делегация послов стран Африки и Ближнего Востока: Марокко, Алжира, Джибути, Палестины, Судана, Бахрейна, Сомали, Ирака, Туниса, Катара, Йемена, Иордании и Египта. Целью их визита в северокавказскую республику было знакомство с инвестиционным потенциалом Ингушетии. В рамках поездки иностранные послы посетили наиболее успешные сельскохозяйственные и промышленные объекты.

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