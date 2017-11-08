Ингушетия развеяла слухи о притеснении мусульман на Кавказе

Магас, , 11:34 — REGNUM Власти Ингушетии добиваются выхода на рынки арабских государств. Возможности поставок продукции из республики в страны ближневосточного региона и Африки изучают во время визита в Ингушетию послы из Марокко, Алжира, Республика Джибути, Палестины, Судана, Бахрейна, Сомали, Ирака, Туниса, Катара, Йемена, Иордании, Египта, сообщили ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе руководителя региона.

Немаловажным аспектом сотрудничества с одним из северокавказских субъектов РФ для представителей арабских государств является безопасность. Как подчеркнул глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, вокруг республик Северного Кавказа очень много слухов и недостоверной информации.

«Сегодня они могут удостовериться, что у нас есть своя государственность и конституция. Мусульман на Кавказе не притесняют, живется нам здесь в составе России комфортно», — заявил ингушский лидер.

По словам Евкурова, Ингушетия намерена экспортировать свои товары в арабские страны, в том числе продукцию сельскохозяйственных и производственных компаний. Кроме того, задачей властей региона является привлечение инвестиций в реальный сектор экономики республики.

После первого дня визита в Ингушетию послов 13 арабских государств некоторые из них уже оценили условия, созданные в регионе для предпринимателей. Так, чрезвычайный и полномочный посол Королевства Марокко Абделькадер Лешехеб заявил, что ему очень понравилось то, что им показали. По его словам, видно, что «Республика Ингушетия постоянно развивается».

Высоко оценил условия, созданные для инвесторов, и перспективы сотрудничества с регионом и посол Катара в России Фахад Мохамед Аль-Аттыйя.

«Надеемся, сможем транслировать их нашим бизнесменам, трейдерам и сельхозинвесторам, чтобы они пришли сюда и воспользовались ими в плане импорта товаров и услуг из Ингушетии, а также из России в целом», — заявил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, визит послов из стран Африки и Ближнего Востока в Ингушетию начался вчера, 7 ноября. Гости республики посетили такие крупные сельскохозяйственные и промышленные предприятия, как «Сад-Гигант Ингушетия», где в яблоневых садах интенсивного производства выращивается более 28 сортов яблок, которые полностью обеспечивают потребность в этих фруктах самой республики и поставляются в 30 регионов России.

Также гостям показали торгово-производственные комплексы компании «Строймаркет», специализирующейся на строительстве, изготовлении пластмассовых изделий, оптовой торговле лесоматериалами и санитарно-техническим оборудованием.