Вторник, 7 Ноября 2017 года
16:22:49 МСК

В Ингушетию прибыли послы из 14 стран Африки и Ближнего Востока

Экономика

Власти республики расширяют экономическое сотрудничество со странами арабского мира

Магас, 7 ноября 2017, 15:34 — REGNUM  В Ингушетию прибыла делегация послов из арабских стран Африки и Ближнего Востока. Целью визита в северокавказскую республику представителей из Марокко, Алжира, Джибути, Палестины, Судана, Бахрейна, Сомали, Ирака, Туниса, Катара, Йемена, Иордании и Египта является знакомство с инвестиционным потенциалом Ингушетии.

Самолет встречал в аэропорту столицы республики ее глава Юнус-Бек Евкуров, помощник полномочного представителя президента России в СКФО Алексей Гасанов и другие официальные лица, сообщили ИА REGNUM 7 ноября в пресс-службе главы региона.

В рамках визита запланировано посещение наиболее успешных сельскохозяйственных и промышленных объектов, в том числе «Сада-Гиганта Ингушетия», с которым гости ознакомятся в первую очередь, а также торгово-производственных комплексов компании «Строймаркет» в Малгобекском районе и в Назрани. По словам Евкурова, власти региона рассчитывают найти крупных инвесторов среди представителей бизнеса арабских стран и привлечь их капитал в реальный сектор экономики республики.

Напомним, 2 ноября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров посетил Саудовскую Аравию в составе делегации России. Он принял участие в заседании совместной межправительственной комиссии (МПК) России и Саудовской Аравии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также встретился с королем этой страны Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом.

Евкуров выступил с докладом, в котором отметил, что в последние годы Ингушетия успешно сотрудничает с Саудовской Аравией, и обозначил направления, по которым республика готова к партнерству.

Читайте также: Король Саудовской Аравии пообещал уделить Ингушетии особое внимание

Как сообщало ИА REGNUM, во время своего предыдущего визита в Саудовскую Аравию в 2016 году глава Ингушетии заключил соглашений на сотрудничество на сумму 13 млрд рублей по ряду инвестпроектов, в том числе по проекту агрокомплекса «Сад-Гигант Ингушетия» по выращиванию яблок по интенсивной итальянской технологии, строительству предприятия по выращиванию индейки, проектам мясоперерабатывающего комбината с безотходным производством и комплекса по выращиванию крупного рогатого скота с колбасным и упаковочным цехами и откормочными площадками.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Привлечение инвестиций в региональную экономику

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить