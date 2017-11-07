В Ингушетию прибыли послы из 14 стран Африки и Ближнего Востока

Магас, , 15:34 — REGNUM В Ингушетию прибыла делегация послов из арабских стран Африки и Ближнего Востока. Целью визита в северокавказскую республику представителей из Марокко, Алжира, Джибути, Палестины, Судана, Бахрейна, Сомали, Ирака, Туниса, Катара, Йемена, Иордании и Египта является знакомство с инвестиционным потенциалом Ингушетии.

Самолет встречал в аэропорту столицы республики ее глава Юнус-Бек Евкуров, помощник полномочного представителя президента России в СКФО Алексей Гасанов и другие официальные лица, сообщили ИА REGNUM 7 ноября в пресс-службе главы региона.

В рамках визита запланировано посещение наиболее успешных сельскохозяйственных и промышленных объектов, в том числе «Сада-Гиганта Ингушетия», с которым гости ознакомятся в первую очередь, а также торгово-производственных комплексов компании «Строймаркет» в Малгобекском районе и в Назрани. По словам Евкурова, власти региона рассчитывают найти крупных инвесторов среди представителей бизнеса арабских стран и привлечь их капитал в реальный сектор экономики республики.

Напомним, 2 ноября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров посетил Саудовскую Аравию в составе делегации России. Он принял участие в заседании совместной межправительственной комиссии (МПК) России и Саудовской Аравии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также встретился с королем этой страны Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом.

Евкуров выступил с докладом, в котором отметил, что в последние годы Ингушетия успешно сотрудничает с Саудовской Аравией, и обозначил направления, по которым республика готова к партнерству.

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Как сообщало ИА REGNUM, во время своего предыдущего визита в Саудовскую Аравию в 2016 году глава Ингушетии заключил соглашений на сотрудничество на сумму 13 млрд рублей по ряду инвестпроектов, в том числе по проекту агрокомплекса «Сад-Гигант Ингушетия» по выращиванию яблок по интенсивной итальянской технологии, строительству предприятия по выращиванию индейки, проектам мясоперерабатывающего комбината с безотходным производством и комплекса по выращиванию крупного рогатого скота с колбасным и упаковочным цехами и откормочными площадками.